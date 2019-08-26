Ким Кардашян в сексуальных платьях дебютировала в Vogue Arabia: фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / en.vogue.me

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян впервые стала главной героиней Vogue Arabia. Для популярного глянца миллиардерша снялась в фотосессии, представ в достаточно соблазнительных образах.

Съемка Ким Кардашян привлекла немалое внимание ее поклонников. Все потому, что креативным директором Vogue Arabia является знаменитый модельер Тьерри Мюглер. Чтобы надеть платье от этого дизайнера, Ким Кардашян в течение нескольких месяцев занималась дыхательной гимнастикой. Такие жертвы были не напрасны: звезда потрясла всех роскошным "мокрым" платьем на Met Gala, которое вошло в историю балла.

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Кім Кардашян
Ким Кардашян / Фото: Getty Images

Пожалуй, именно Тьерри Мюглер убедил знаменитую американку впервые украсить арабский глянец. Для Ким Кардашян подобрали роскошные платья, которые подчеркнули ее стройную фигуру и пышный бюст. Актриса отказалась от эпатажа, представ на трех обложках сексуальной и одновременно элегантной.

Ким Кардашян снялась в пикантной фотосессии / Фото: Vogue Arabia

Кроме этого, Ким Кардашян дала интервью своему мужу – рэпперу Канье Весту. В разговоре с ним звезда призналась, что жалеет об их встрече, ведь она могла состояться значительно раньше. Кроме этого, Кардашян рассказала о том, как появление детей изменило ее мировоззрение. Теперь, по словам миллиардерши, слава ее не интересует, ведь Ким стремится стать примером для своих потомков.

"Я согласна, что слава может вызвать привыкание и зависимость... Раньше я была одержимой популярностью, фанатично одержимой, но мое мировоззрение изменилось. И вообще, пока ты не имеешь детей, не чувствуешь ответственности быть образцом для подражания. Теперь все иначе", – рассказала Ким Кардашян.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Vogue Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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