Ким Кардашян выпустила новую линейку косметики по случаю пятой годовщины свадьбы

55 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Звезда Instagram 38-летняя Ким Кардашян на днях представила новую коллекцию косметики от собственного бренда. Что интересно, молодая мама опубликовала выпуск линейки накануне годовщины свадьбы с Канье Уэстом.

Сразу после рождения своего четвертого сына, которого для звезд вынашивала суррогатная мать, Ким Кардашян отправилась в работу. Вчера, 13 мая, знаменитость сообщила о выпуске новой коллекции, а именно линейке средств для свадебного макияжа. Новые фото Insta-дива опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Читайте также: Ким Кардашян показала, как прошла вечеринка baby shower в честь ее четвертого сына: яркие фото

Через несколько дней, 24 мая, Ким Кардашян и Канье Уэст будут праздновать 5-ю годовщину свадьбы. Отличный повод, чтобы презентовать свадебную линейку. В коллекцию вошли помады, карандаши для губ, румяна нежных оттенков, а также хайлайтер и палитра теней. Фанатов Ким Кардашян порадует упаковка средств для макияжа, ведь коробки украшены ее свадебными фотографиями, на которых она в платье и с фатой. Продажа стартует в полночь 24 мая.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
​Новая свадебная коллекция косметических средств для макияжа от Ким / Instagram / @kimkardashian
 

blog_ava
Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала
сегодня
1829
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Красота Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
сегодня 15:40 Евровидение-2019: песни всех стран и что известно об участниках
637
О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
сегодня 15:11 О чем говорит вышивка: орнаменты и их значение в инфографике
1735
Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
сегодня 14:28 Где купить и с чем носить украинскую вышиванку: захватывающие фото образов
Юлія Гілей 144
От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
сегодня 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
Юлія Михайлова 257
Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
сегодня 10:30 Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
1466
Новости
Больше новостей
Залиште відгук