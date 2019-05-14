Ким Кардашян выпустила новую линейку косметики по случаю пятой годовщины свадьбы

Звезда Instagram 38-летняя Ким Кардашян на днях представила новую коллекцию косметики от собственного бренда. Что интересно, молодая мама опубликовала выпуск линейки накануне годовщины свадьбы с Канье Уэстом.

Сразу после рождения своего четвертого сына, которого для звезд вынашивала суррогатная мать, Ким Кардашян отправилась в работу. Вчера, 13 мая, знаменитость сообщила о выпуске новой коллекции, а именно линейке средств для свадебного макияжа. Новые фото Insta-дива опубликовала на своей странице в социальных сетях.

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Через несколько дней, 24 мая, Ким Кардашян и Канье Уэст будут праздновать 5-ю годовщину свадьбы. Отличный повод, чтобы презентовать свадебную линейку. В коллекцию вошли помады, карандаши для губ, румяна нежных оттенков, а также хайлайтер и палитра теней. Фанатов Ким Кардашян порадует упаковка средств для макияжа, ведь коробки украшены ее свадебными фотографиями, на которых она в платье и с фатой. Продажа стартует в полночь 24 мая.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian