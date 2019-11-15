Ким Кардашян выставила на продажу одно из своих имений: как выглядит жилье звезды

Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян приумножает свое состояние не только благодаря удачным проектам, но и недвижимости. На днях стало известно, что знаменитая американка выставила на продажу один из своих домов.

Как сообщает People, Ким Кардашян решила избавиться от недвижимости в городе Калабасас. Населенный пункт расположен неподалеку от Лос-Анджелеса, поэтому немало звезд могут заинтересоваться имением.

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Известно, что Канье Вест и Ким Кардашян планируют получить за дом 3,5 миллиона долларов, заработав на продажах почти 2 миллиона. Имение супруги приобрели еще в 2014 году, однако их переезд состоялся в 2017-м. Автором минималистичного интерьера выступил бельгийский архитектор Винсент ван Дуйсэн. Именно он обустроил три спальни и четыре ванные комнаты. Белые стены, стильная мебель, дубовый пол, много пространства и ничего лишнего – такие идеи одобрила Ким Кардашян.

Инсайдеры издания признались, что звездная пара планирует иметь больший сад, где их дети смогут проводить свободное время. Вероятно, именно для этого Ким Кардашян и Канье Уэст приобрели ранчо в Хидден-Хиллз за 3 миллиона долларов.

Они приобрели другую недвижимость. Ким очень хочет, чтобы у нее был фруктовый сад для детей, поэтому им нужно больше пространства,

– рассказал инсайдер.

Ранее Ким Кардашьян приглашала журналистов в свое имение. Американский Vogue снял там не только стильную фотосессию, но и видео, которое получило немалую популярность в сети.

Смотреть интервью и обзор дома Ким Кардашян: видео