Ким Кардашьян взбудоражила сеть сексуальными фото в купальнике: 18+

Американская блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян в который раз взбудоражила сеть. Воспалительная красавица примерила сексуальные образы, в которых приняла участие в провокационной фотосессии.

Ким Кардашьян любит хвастаться своими аппетитными формами, примеряя сексуальное белье или купальники. Все снимки она публикует в инстаграме, где за ее жизнью охотно следят более 168 миллионов человек. Поэтому провокационные кадры с Ким частенько появляются в сети.

Смотрите также: Эротические сцены, которые вошли в историю кино: видео и фото 18+

И на днях воспалительная представительница семейства Кардашьян сумела превзойти все ожидания поклонников. Красавица предстала перед камерой в белье со змеиным принтом. Кроме этого, ее волосы были окрашены так же, что выглядело очень соблазнительно.



Жаркие фото Ким Кардашьян / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашьян в сексуальной съемке / Instagram / @kimkardashian

Но на этом сексапильная Ким Кардашьян не остановилась. Уже на других кадрах она позировала в золотистом купальнике, который подчеркнул ее округлые бедра и пышную грудь. Позади Ким виднелся морской пейзаж, поэтому снимки блогерша лаконично подписала "Солнечные лучи".

Интересно, что для этой фотосессии Ким Кардашьян выбрала и украшения, которые невозможно не заметить. На шее звезды можно увидеть блестящий чокер, который является одним из любимых аксессуаров американки. Волосы на этот раз Ким собрала в косички.



Ким Кардашьян в купальнике / Instagram / @kimkardashian



Ким Кардашьян засветила пышные формы / Instagram / @kimkardashian