Ким Кардашьян взбудоражила сеть сексуальными фото в купальнике: 18+
Американская блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян в который раз взбудоражила сеть. Воспалительная красавица примерила сексуальные образы, в которых приняла участие в провокационной фотосессии.
Ким Кардашьян любит хвастаться своими аппетитными формами, примеряя сексуальное белье или купальники. Все снимки она публикует в инстаграме, где за ее жизнью охотно следят более 168 миллионов человек. Поэтому провокационные кадры с Ким частенько появляются в сети.
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И на днях воспалительная представительница семейства Кардашьян сумела превзойти все ожидания поклонников. Красавица предстала перед камерой в белье со змеиным принтом. Кроме этого, ее волосы были окрашены так же, что выглядело очень соблазнительно.
Жаркие фото Ким Кардашьян / Instagram / @kimkardashian
Ким Кардашьян в сексуальной съемке / Instagram / @kimkardashian
Но на этом сексапильная Ким Кардашьян не остановилась. Уже на других кадрах она позировала в золотистом купальнике, который подчеркнул ее округлые бедра и пышную грудь. Позади Ким виднелся морской пейзаж, поэтому снимки блогерша лаконично подписала "Солнечные лучи".
Интересно, что для этой фотосессии Ким Кардашьян выбрала и украшения, которые невозможно не заметить. На шее звезды можно увидеть блестящий чокер, который является одним из любимых аксессуаров американки. Волосы на этот раз Ким собрала в косички.
Ким Кардашьян в купальнике / Instagram / @kimkardashian
Ким Кардашьян засветила пышные формы / Instagram / @kimkardashian
Обольстительная Ким Кардашьян / Instagram / @kimkardashian