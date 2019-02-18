Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме: откровенное фото

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram/ @kimkardashian

Популярная американская Insta-дива Ким Кардашян поделилась с поклонниками очередной фотографией, на которой откровенно показывает свое пышное декольте. Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" не дает своим поклонникам соскучиться за ее эротическими фотографиями.

Недавно американская светская львица похвасталась своим бюстом в откровенном платье на торжественной церемонии Hollywood Beauty Awards. После этого Ким Кардашян решила продемонстрировать своим поклонникам свои формы в спортивном костюме. Новую фотографию звезда опубликовала на странице в Instagram.

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На фотографии модель предстала, фотографируя себя в зеркале туалета. Звезда была одета в спортивный наряд: топ серого цвета, под которым не было бюстгальтера, и черные лосины. Также недавно Ким Кардашян опубликовала эротическое фото, на котором показала свои голые ножки.

 

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Теги: LifeStyle Мода Эротика Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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