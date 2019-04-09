Ким Кардашян засветила стройные ножки в винтажном мини-платье

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Ким Кардашян является одной из самых популярных селебрити, поэтому за каждым ее выходом в свет или опубликованным снимком пристально следят ее поклонники. И поклонники заметили, и сама звезда уже не скрывает, что в последнее время ее изрядно вдохновляют наряды, родом из 1990-х. А если они удачно подчеркивают ее фигуру – стоит ожидать множества снимков.

38-летняя знаменитость из Instagram и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" является неким примером для подражания для своих поклонников. Однако, сама Ким Кардашян также должна кем-то вдохновляться. Глядя на ее последние "аутфиты" можно заметить, что американка в восторге от стиля 1990-х годов.

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Так, на последнем снимке, который знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети, она позировала в кабине частного самолета, сидя на светлом кожаном кресле. Для путешествия она выбрала мини-платье в стиле японского кимоно с каплевидным декольте из винтажной коллекции от Roberto Cavalli.

Благодаря короткой длине Ким Кардашян засветила свои загорелые ножки и похвасталась трендовыми босоножками. Стоит добавить, что на днях звезда продемонстрировала фигуру в шелковом платье из коллекции Versace 1997 года.

Кім Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Стиль и мода Ким Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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