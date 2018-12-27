Ким Карядшян раскритиковали за яркий макияж ее 5-летней дочери: детали

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Ким Кардашян с мужем и детьми
Ким Кардашян с мужем и детьми / Instagram/ @kimkardashian

Католическое Рождество прошло, но фотоспам с празднования звезд до сих пор продолжается. Новую фотографию Ким Кардашян, на которой ее семья оказалась в полном составе, поклонники резко раскритиковали. Их возмутило то, что для совместной фотосессии знаменитая мама позволила 5-летней дочери накрасить губы яркой помадой.

Новую фотографию Ким Кардашян опубликовала на своей странице в Instagram. На фото появились, как всегда, роскошная Ким, ее 41-летний муж Канье и трое детей: 5-летняя Норт, 3-летний Сейнт и 11-месячная Чикаго возле сугробов снега, ярких гирлянд и заснеженных елок.

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Звезда коротко и лаконично подписала новое фото: "Счастливого Рождества", – пожелала 38-летняя Ким своим поклонникам.

Для семейной фотосессии Ким выбрала длинное светлое платье с открытым декольте и босоножки с тонкими полосками на высоких каблуках. Ее муж позировал в черном пальто, темных брюках и рубашке. Дети были одеты в той же цветовой гамме, что их отец. Ким среди них выглядела нежной Снегурочкой.

Кім Кардяшян розкритикували за нафарбовані губи її доньки

Ким Кардяшян с мужем Канье и тремя детьми: Норт, Сэйнт, Чикаго / Instagram / @kimkardashian

Однако не все ее поклонники с восторгом восприняли новую публикацию в социальной сети. Некоторые из "фолловеров" начали писать возмущенные комментарии относительно внешнего вида ее 5-летней дочери. "Красная помада на губах Норт? Это не слишком?", "Зачем так рано прививать любовь к макияжу?", "Норт – настоящая красавица, но помада ей ни к чему", – раскритиковали ярко накрашенные губы 5-летней дочери Ким Кардашян.

Кім Кардашян, 5-річна донька Норт, чоловік Каньє
Звездная семья организовала себе фотосессию на Рождество​ / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян

Ким Кардяшян и Канье Уэст / Instagram / @kimkardashian

К слову, недавно Ким рассказывала о пылкой любви к косметике ее старшей дочери. По словам 38-летней Ким, Норт пытается во всем брать пример с нее, поэтому часто ворует ее бьюти средства. Она закрывается в своей комнате и делает макияж себе, подругам и куклам.

Кім Кардяшян
Ким Кардашян с семьей/ Instagram / @kimkardashian

Теги: LifeStyle Звездные мамы Мода Ким Кардашян Канье Вест
Источник: 24 канал
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