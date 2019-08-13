Ким Кэтролл рассказала о травле после отказа в съемках "Секс в большом городе 3"

Голливудская киноактриса Ким Кэтролл дала откровенное интервью, в котором рассказала, что после отказа в продолжении проекта "Секс в большом городе" ее не поняли ни фанаты, ни экс-коллеги.

Киноактриса для The Guardian призналась, что до сих пор не понимает позиции ее бывших коллег из-за отказа в съемках нового фильма: "Я прошла мимо финишной черты, снимаясь в роли Саманты, потому что любила этот проект. Но после второго фильма поняла, что с меня хватит".

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Ким поделилась, что после ее официального заявления о неучастии в проекте на нее посыпалось много оскорблений, которые она сложно перенесла, передает The Guardian.

Я не могла понять, почему просто не заменить меня другой актрисой вместо того, чтобы тратить время на издевательство. "Нет" означает "нет"... Я не хочу даже час быть в ситуации, когда я не довольна собой. Я хочу выбирать, на кого и на что мне тратить свое личное и профессиональное время. Это моя жизнь, и она очень коротка,

– отметила актриса.

Кэтролл добавила, что на ее категорическое решение также повлияла смерть отца. Стоит добавить, что когда у актрисы случилось горе, Сара Джессика Паркер решила публично поддержать ее с горькой потерей, на что Кэтролл заявила, что не желает слышать от нее слов сочувствия и что вообще она является лицемеркой.