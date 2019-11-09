Кина не будет: авторы "Беверли Хиллз, 90210" отменили запланированные съемки сериала

Создатели сериала "Беверли Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210) заявили об отмене съемок новых эпизодов. По их словам, перезапуск проекта не оправдал ожиданий, а зрителей не заинтересовало возвращение любимых актеров на телеэкраны.

Как сообщает The Hollywood Reporter, первый сезон нового "Беверли Хиллз, 90210", премьера которого состоялась в августе 2019 года, получила слишком низкие рейтинги. Именно поэтому компания Fox, которая инициировала перезапуск проекта, отменила все будущие съемки и закрыла контракты с голливудскими актерами.

Читайте также: "Беверли Хиллз, 90210" возвращается: сюжет и трейлер обновленного сериала

"Мы гордимся, что нам удалось отдать должное одному из самых популярных проектов в истории телеканала – "Беверли Хиллз, 90210". Для нас было честью воссоединить актерский состав оригинального сериала в таком необычном проекте. Мы бы хотели выразить глубокую благодарность Брайану Остину Грину, Габриэлль Картерис, Яну Зирингу, Джейсону Пристли, Шенннен Догерти, Дженни Гарт и Тори Спеллинг, которые вместе со всей командой Fox и CBS Television Studios вложили свои сердца и души в этот полный ностальгии перезапуск", – отметили в официальном заявлении представители Fox.

В то же время в СМИ узнали, что голливудские актеры, сыгравшие главные роли в сериале, ожидали его продолжение. Многие из них уже давно не выходили на съемочную площадку, потому роли в "Беверли Хиллз, 90210" стали их возвращением на большой экран.



Официальный постер нового "Беверли Хиллз, 90210" / Instagram / @bh90210

Что известно о перезапуске "Беверли Хиллз, 90210"?

О перезапуске популярного сериала "Беверли Хиллз, 90210" заговорили еще в начале 2019 года. Однако внезапная смерть знаменитого Люка Перри, игравшего Дилана Маккея, заставила авторов проекта несколько изменить сюжет.

В перезапуске зрители смогли увидеть истории друзей, которые вместе пережили немало перипетий: первую любовь, предательство, сложные отношения с родителями и непонимание со стороны сверстников. Главные герои сериала встретились после 30 лет разлуки и показали, насколько кардинально изменилась их жизнь за это время. Сюжет частично показал реальные факты о звездах сериала "Беверли Хиллз, 90210".

Новые серии вышли на экран 7 августа 2019 года. В сезоне было всего 6 эпизодов, которые не получили прогнозируемой популярности среди зрителей. В "Беверли Хиллз, 90210" можно увидеть Дженни Гарт (Келли Тейлор), Ян Зиринг (Стив Сандерс), Брайан Остин Грин (Дэвид Сивер), Тори Спеллинг (Донна Мартин), Джейсон Пристли (Брендон Уэлш) и Габриель Картерис (Андреа Цукерман).

Смотрите тизер к перезапуску "Беверли Хиллз, 90210": видео