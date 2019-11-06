Кино, которое болит, – Олег Сенцов побывал на премьере фильма "Домой" о Крыме

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов посетил допремьерный показ фильма Наримана Алиева "Домой". В нем говорится о современной семье, которую разделила аннексия полуострова. Фильм претендует на номинации в премиях Золотой глобус и Оскар.

По словам Олега Сенцова в Фейсбуке, ни один крымчанин, который переехал жить на материк, не сможет остаться равнодушным к фильму.

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Кино, которое болит. О том, что болит – у кого и как. С художественной стороны можно, конечно, поискать какие-то недоработки, а точнее перегибы, но я не буду этим заниматься. Этим фильмом Украина может гордиться, и отбор на второй конкурс Канн тому явное подтверждение,

– отметил Сенцов.

Режиссер добавил, что работа его коллеги Наримана Алиева немного напомнила дебют российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Возвращение" (2003). Но, несмотря на различные смыслы в фильмах, тема Крыма ему все же ближе. Сенцов поблагодарил всех причастных к созданию кино о Крыме.

Известно, что презентация фильма состоялась в киевском кинотеатре "Оскар" 5 ноября. Украинская премьера фильма состоится во всех кинотеатрах страны 7 ноября.

Что известно о фильме"Домой"?

Украинский фильм "Домой" стал четвертой, однако дебютной полнометражной работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева.

В фильме рассказывается о крымском татарине Мустафе и двух его сыновьях Алиме и Назиме, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти на войне одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело сына обратно в Крым и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций.



Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Продюсером фильма стал Владимир Яценко. Производитель – LimeLite.

Стоит добавить, что в комментариях к посту Сенцова его поблагодарил режиссер фильма Нариман Алиев и главный герой ленты Ахтем Сеитаблаев. Певица Джамала (которая является уроженкой Крыма) в свою очередь поделилась, что ее жизненная история имеет пересечения с сюжетом фильма, ведь после аннексии полуострова она не имела возможности похоронить своих родных, проживающих в Крыму.

Сестра моего отца, моя родная тетя, умерла в этом году летом. Мой дедушка умер в прошлом году. Я знала, что даже если бы я могла, я бы не успела их похоронить. У нас хоронят быстро. За несколько часов в тот же день. Этот фильм конечно не об этом, сложная драма о нас,

– рассказала Джамала.



Скриншот со страницы в Фейсбуке Олега Сенцова / Facebook