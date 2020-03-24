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Кино на карантине: как бы выглядели постеры фильмов без главных героев – интересный фотопроект

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Цифровой художник Коде Абдо (псевдоним: Bosslogi) попытался представить кинематограф без людей, которые из-за вспышки коронавируса находятся дома на карантине. С самых известных постеров фильмов он убрал главных героев.

Известно, что Коде Абдо считают одним из величайших создателей фан-арта в мире. Его проекты привлекают внимание пользователей во всех социальных сетях, поэтому он не мог не задеть тему карантина и коронавируса. Художник решил показать в своем Инстаграме, каким будет мир кино без главных персонажей, которіе будто бы находятся в самоизоляции.

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В новом проекте под названием Social Distancing вы увидите всем знакомые постеры фильмов "Паразиты", "Джокер", "Форсаж-9", "Мстители", "Аквамен", "Звездные войны", "Джеймс Бонд 25 "и другие рисунки. Но чего стоят фильмы, когда в них нет героев ... Предлагаем заглянуть в альтернативную реальность и посмотреть самим на творения Абдо.


Фильм "Паразиты" / Instagram / @bosslogic


Фильм "Джокер" / Instagram / @bosslogic


Фильм "Форсаж-9" / Instagram / @bosslogic


Фильм "Мстители: Война бесконечности" / Instagram / @bosslogic


Фильм "Аквамен" / Instagram / @bosslogic


Фильм "007: Не время умирать" / Instagram / @bosslogic


Сериал "Очень странные дела" / Instagram / @bosslogic


Сериал "Мандалорец" / Instagram / @bosslogic


Сериал "Ходячие мертвецы" / Instagram / @bosslogic


Сериал "Американская семейка" / Instagram / @bosslogic


Сериал "Во все тяжкие" / Instagram / @bosslogic

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle Исскусство Голливуд Кино
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