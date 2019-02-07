Кинофестиваль Берлинале-2019 : красную дорожку изготовили из мусора

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Подготовка к Берлинале-2019
Подготовка к Берлинале-2019 / www.gettyimages.com

В столице Германии 7 февраля стартовал один из самых престижных кинофестивалей в мире – Берлинале. Церемония открытия проходит в театре на Потсдамской площади. Интересно то, что в основной программе среди фильмов из 25 стран мира покажут ленту о Голодоморе в Украине "Гарет Джонс".

В 2019 году жюри кинофестиваля возглавляет французская актриса Жюльет Бинош, которая в 1997 году была признана лучшей актрисой Берлинале за роль в фильме "Английский пациент".

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Много внимания уделялось созданию красной дорожки Берлинале-2019, ведь ее сделали из переработанного мусора, который выловили в море. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Так, перед тремя основными площадками фестиваля развернули 2430 квадратных метров ковровых покрытий. Для их производства было использовано 1,6 тонны отходов, выловленных в море, в частности рыболовные сетки и старые ковры. Такая акция должна привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана отходами из пластика.

​Подготовка к Берлинале-2019 / Getty Images

"Красная ковровая дорожка на Берлинале никогда не была такой зеленой", – отметил заявил министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

​Подготовка к Берлинале-2019 / Getty Images

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Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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