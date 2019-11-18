Киногигант Disney назвал даты выходов будущих премьер: какие взрывные проекты ждут фанатов
Кажется, работники кинокомпании Disney вообще не отдыхают и с головой ушли в работу, которую делают. Об этом может свидетельствовать список премьер, которые студия запланировала выпустить в ближайшие несколько лет.
Обновленный перечень проектов, над которыми работники студии Walt Disney усердно работают, опубликовало издание Dedline.
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Даты премьер некоторых картин, которые уже снимаются, перенесены почти на полгода, а о выходе лент, которые только в плане, сообщили впервые.
К примеру, приключенческий экшн "Кингс Мэн" (The King's Man) сместился с 13 февраля на 18 сентября 2020 года, а фильмы "Черная вдова" и "Вечные", которыми занимается студия Marvel, выйдут в запланированные ранее даты – 1 мая 2020 года и 6 ноября 2020 года соответственно.
Фильм "Последняя дуэль" 2020 года можно будет посмотреть в ограниченном релизе в США уже 25 декабря 2020 года, однако в мировой прокат он выйдет 8 января 2021 года.
Добавим, ранее Disney обнародовал даты премьер самых ожидаемых фильмов на ближайшие 8 лет
Список с датами выхода фильмов и сериалов от Disney:
"Черная вдова" – 1 мая 2020 года
Сериал "Сокол и Зимний солдат" – осень 2020 года (Disney+)
"Вечные" – 6 ноября 2020 года
"Шан-Чи и Легенда Десяти колец" – 12 февраля 2021 года
Сериал "Ванда/Вижн" – весна 2021 года (Disney+)
Сериал "Локи" – весна 2021 года (Disney +)
"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" – 7 мая 2021 года
Продолжение "Человека-паука" – 16 июля 2021 года
Мультсериал "Что, если ...?" – лето 2021 года (Disney +)
Сериал "Соколиный глаз" – осень 2021 года (Disney +)
"Тор: Любовь и гром" – 5 ноября 2021 года
"Черная пантера 2" – 6 мая 2022 года
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