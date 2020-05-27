Кинокадры использовали для курьезных мемов о карантине: фото, которые заставят смеяться каждого

Пандемия коронавируса в мире заставила десятки стран ввести карантин. Авиарейсы отменили, а отдых многие люди отложили на следующий год. И эта ситуация вдохновила остроумных пользователей сети поиздеваться над карантином. Серия мемов развеселит каждого.

Курьезные фото приобрели огромную популярность в Инстаграме и Твиттере. Шутники решили показать разрушение своих планов на 2020 год, ведь из-за COVID-19 миллионы людей во всем мире остались дома и отказались от поездок. Свои карантинные будни они остроумно описали в мемах, использовав для иллюстрации фото из любимых сериалов, фильмов и телевизионных шоу.

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"Друзья", "Игра престолов", "Мстители", "Гарри Поттер, "Паразиты", "Мэри Поппинс возвращается", "Молчание ягнят" и другие киноленты помогли креативным авторам мемов создать десятки картинок, от которых невозможно удержать смех. Некоторые из них, конечно, понятны только авторам, поэтому журналисты LifeStyle 24 подобрали лучшие мемы, которые смогут рассмешить каждого.