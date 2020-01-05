Кинокритики назвали Антонио Бандераса актером 2019 года: Брэд Питт в числе победителей NSFC

Вчера, 4 января, Национальная ассоциация кинокритиков США 54 год подряд назвала лучших в международной киноиндустрии. Одна из самых престижных мировых премий NSFC признала Антонио Бандераса и Мэри Кей Плес самыми успешными актерами 2019 года.

Новое десятилетие началось с итогов работы в прошлом году. Так, Национальная ассоциация кинокритиков США обнародовала имена тех, кто творил киноиндустрию 2019 года. 60 лучших экспертов тщательно пересмотрели соответствие картин всем требованиям и назвали победителей в многочисленных номинациях.

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Лучший актер

Это звание получил испанский актер Антонио Бандерас за главную роль зрелого режиссера Сальвадора Малло в драматическом фильме Педро Альмодовара "Боль и слава".

Лучшая актриса

Американскую актрису Мэри Кей Плес назвали лучшей актрисой 2019 года. Победу ей принесла работа над лентой "Диана".



Мэри Кей Плес / Getty Images

Лучший актер второго плана

Звание досталось лауреату многочисленных кинопремий Брэду Питту. Кинокритики по достоинству оценили роль Клиффа Бута, которого актер сыграл в драмедии Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".



Брэд Питт / Variety

Лучшая актриса второго плана

Обладательницей этого звания признали американскую актрису Лору Дерн за ее игру в комедийной драме "Брачная история" и ленте "Маленькие женщины".

Лучший фильм

Почетное звание присудили южнокорейскому драматическому фильму 2019 года "Паразиты". Лента также завоевала звание "Лучший сценарий", автором которого выступил режиссер Пон Джун Хо.

Паразиты: смотрите трейлер онлайн

Лучший режиссер

Награда досталась американке Грете Гервиг, которая работала над мелодрамой "Маленькие женщины".

Маленькие женщины: смотрите трейлер онлайн