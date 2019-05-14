Киноляп в "Игре престолов": в сети показали ошибку создателей сериала

Весь мир затаил дыхание в ожидании последнего 6 эпизода "Игры престолов-8". Но пока создатели саги готовят к премьере финальную серию, внимательные поклонники заметили киноляп в промокадрах.

Как сообщает таблоид TMZ, в анонсе "Игры престолов" образ персонажа Джейми Ланнистера имеет заметный недостаток. На опубликованном промокадре видно, как он обнимает Серсею. При этом на талии героини саги виднеется правая рука Джейми Ланнистера.

Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон 6 серия: опубликован трейлер эпизода

Пользователи сети напомнили создателям "Игры престолов", что именно эту конечность, по сюжету, отрубили еще в 3 сезоне. Поэтому на протяжении всей истории Джейми Ланнистер представал перед зрителями с золотым протезом.

Поклонники саги сразу же отреагировали на киноляп критикой. Любители "Игры престолов" заявили, что представители компании HBO, которые привлекли немалое внимание к сюжету сериала, должны более тщательно просматривать каждый из кадров, ведь за всеми эпизодами внимательно следят миллионы людей во всем мире. А вот другие пользователи сети стали на защиту создателей саги, отметив, что правая рука в кадре может быть просто отражением левой.



"Игра престолов": киноляп / TMZ

Как известно, это не первый раз в "Игре престолов" замечают киноляпы. В 4 серии 8 сезона в одной из сцен фанаты заметили рядом с Эмилией Кларк (Дейнерис Таргариен) стакан с кофе Starbucks. Ошибка несколько возмутила поклонников саги, ведь финальный 8 сезон готовили к премьере долгих 2 года, а его съемки стали одними из самых дорогих в Голливуде. Вместе с тем такая реклама принесла компании Starbucks миллиарды долларов дохода, а представители HBO прокомментировали киноляп:

Латте в одном из эпизодов появилось ошибочно. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай,

– с иронией заявили они.

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.