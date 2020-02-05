Киномагнат Disney может получить колоссальные убытки из-за коронавируса: детали

Всемирно известная компания Disney, которая в 2019 году подтвердила статус самой богатой киностудии мира, может потерять около двухсот миллионов долларов из-за закрытия парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге.

Финансовый директор компании Disney Кристин Маккарти уже оценила возможные убытки из-за коронавируса и заявила, что их цифра может достигнуть в 175 миллионов долларов. Об этом сообщают на CNBC.

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Женщина отметила, что на время распространения коронавируса в Мире парки развлечений Disneyland будут закрытыми в Шанхае и Гонконге, при этом простой сроком в два месяца может принести убытки в 135 и 40 миллионов долларов соответственно. Кристин Маккарти также отметила, что закрытие парков развлечения произошло в то время, когда в Disneyland обычно бывает высокая посещаемость из-за Китайского Нового года (в этом году – 25 – 30 января).

Поэтому в это время финансовые потери компании напрямую зависят от сроков закрытия этих парков и от того, насколько быстро они возобновят свою работу. В это же время в Disney утверждают, что ситуация с китайскими парками развлечений не повлияет на общую посещаемость тематических парков развлечений в США.

Что известно о коронавирусе?

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года в городе Ухань. Ученые отмечают, что коронавирус имеет такое же происхождение, что и смертоносный вирус SARS-CoV, который унес жизни около 900 человек в 2000-х годах. Сейчас коронавирус распространился на другие страны, однако в Украине подобных случаев заболевания выявлено не было, были только подозрения. ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за распространения вируса. По состоянию на 5 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – 24 560 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 910 человек.