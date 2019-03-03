Киностудия DC изменила стратегию: Бэтмена и Супермена станет меньше
Американская киностудия DC в будущих фильмах не будет делать акцент на персонажах Бэтмена и Супермена. Все потому, что студии не удалось реализовать пятилетний план.
Глава Warner Bros. Кевин Цудзихара подчеркнул, что киностудия планировала создать целостную историю персонажей, которые взаимодействовали между собой в киновселенной DC. Об этом он сообщил в интервью Los Angeles Times.
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По его мнению, план не воплотился в жизнь, поэтому в будущих фильмах зрители будут меньше видеть персонажей Бэтмена и Супермена.
Бэтмен и Супермен
Также Кевин Цудзихара добавил, что "Аквамен" – это прекрасный пример того, что киностудия может создать качественное кино. Фильм собрал в прокате рекордные 1,1 миллиарда долларов.
"Аквамен"
Что известно о киностудии DC?
Вселенная DC – это серия супергеройских фильмов, основанная на комиксах компании DC Comics и разработана компанией Warner Bros.
Самыми известными фильмами студии DC стали:
– Человек из стали (2013)
– Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016)
– Отряд самоубийц (2016)
– Чудо–женщина (2017)
– Лига справедливости (2017)
– Аквамен (2018)