Киностудия DC изменила стратегию: Бэтмена и Супермена станет меньше

Американская киностудия DC в будущих фильмах не будет делать акцент на персонажах Бэтмена и Супермена. Все потому, что студии не удалось реализовать пятилетний план.

Глава Warner Bros. Кевин Цудзихара подчеркнул, что киностудия планировала создать целостную историю персонажей, которые взаимодействовали между собой в киновселенной DC. Об этом он сообщил в интервью Los Angeles Times.

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По его мнению, план не воплотился в жизнь, поэтому в будущих фильмах зрители будут меньше видеть персонажей Бэтмена и Супермена.



Бэтмен и Супермен

Также Кевин Цудзихара добавил, что "Аквамен" – это прекрасный пример того, что киностудия может создать качественное кино. Фильм собрал в прокате рекордные 1,1 миллиарда долларов.



"Аквамен"

Что известно о киностудии DC?

Вселенная DC – это серия супергеройских фильмов, основанная на комиксах компании DC Comics и разработана компанией Warner Bros.



Самыми известными фильмами студии DC стали:

– Человек из стали (2013)

– Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (2016)

– Отряд самоубийц (2016)

– Чудо–женщина (2017)

– Лига справедливости (2017)

– Аквамен (2018)