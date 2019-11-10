Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии: видео

В течение последних недель в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары, которые вызывают ежегодные ветры под названием "Диабло". Из-за пожаров эвакуировали киностудию Warner Bros. Entertainment.

Как сообщает Los Angeles Times, огонь приблизился к киностудии Warner Bros, где он уничтожил около 0,15 км кв. К тушению пожара привлечены более 230 пожарных, пять вертолетов и два самолета.

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Известно, что на данный момент не было формального распоряжения об эвакуации, но сотрудников студии эвакуировали в качестве меры пресечения.

Отмечается, что один человек из персонала службы пожарной охраны пострадал. У мужчины травмированы нога и рука.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) 9 ноября 2019 г.

Что известно о пожарах в Калифорнии?

Лесные пожары бушуют в Калифорнии из 23 октября. Тогда власти ввели экстремальный уровень опасности. Порывы ветра в регионе местами достигали 144 километров в час. Были эвакуированы 180 тысяч человек. В Лос-Анджелесе 2,2 миллиона человек остались без электричества. В 2018 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли примерно 100 человек.