Уже сегодня, 2 июля, в Украине открываются кинотеатры. Они работают с установленными правилами и ограничениями, которые действуют в условиях карантина. LifeStyle 24 предлагает узнать новые ралии, которые ждут киноманов по всей стране.

Правительство разрешило работу кинотеатров со 2 июля 2020 года. Они будут функционировать с соблюдением карантинных ограничений. С сегодняшнего дня принимают зрителей такие кинотеатры, как "Планета кино", "Октябрь", "Синема Сити", Multiplex. Однако поздние сеансы пришлось отменить, так как посещать их можно только до 22 часов.

24 канал предлагает ознакомиться с другими ограничениями, которые ждут киноманов в Украине. Следует заметить, что множества громких премьер ждать не стоит, так как в прокате появятся преимущественно кассовые ленты предыдущих лет.

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Правила и ограничения посещения кинотеатров

залы должны быть заполнены не более, чем на 50%;



посетителям следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра при входе в кинотеатр;



во время просмотра фильма зрителей будут рассаживать в шахматном порядке – места спереди, сзади и рядом будут оставаться свободными (в некоторых кинотеатрах семьям будут позволять сидеть рядом);



на протяжении всего сеанса зрители должны быть в масках, которые обязательно надевать правильно – прикрыв рот и нос;



на 5 квадратных метров в помещении должен быть только один человек, что исключает возможность создания фан-секторов;



обязательной является вентиляция помещений, измерение температуры и бесконтактная проверка билетов.

Открытие кинотеатров в Украине: смотрите видео онлайн