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Карантин в Киеве: какие кинотеатры временно закрыли – список

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В Киеве 12 марта объявили о введении карантина. Поэтому все массовые мероприятия, которые предусматривают скопление людей отменили. Остановили свою работу и кинотеатры. Какие столичные заведения отменили сеансы – читайте в материале LifeStyle 24.

После решения местных властей Киева о введении карантина, мэр города Виталий Кличко заявил, что с 12 марта введут дистанционное обучение. Кроме этого, все киносеансы и светские события будут отменены, а торговые центры – закроют. Причиной стало распространение коронавируса в мире. Чтобы избежать эпидемии в Украине, начали вводить меры предосторожности.

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Кинотеатры отменят сеансы, закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны Shopping mall. В торговых центрах усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи,
– сообщил Виталий Кличко.

Решения столичной власти мгновенно отреагировали представители кинотеатров. Поэтому на время карантина в городе отменили показы фильмов. Сообщается, что кинотеатры будут закрыты до 31 марта 2020 года.

Список кинотеатров Киева, закрытых на карантин:

"Планета кино":

  • РЦ "Блокбастер", проспект Степана Бандеры, 34В
  • ТРЦ River Mall, улица Днепровская набережная, 10

"Оскар"

  • ТРЦ Smart Plaza, проспект Победы, 24
  • ТРЦ Dream Town, проспект Оболонский, 1-Б
  • ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а

Multiplex

  • ТРЦ "Проспект", улица Гната Хоткевича, 1В
  • ТРЦ KOMOD, улица Митрополита Андрея Шептицкого, 4
  • ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутина, 2Т
  • ТРЦ Lavina Mall, улица Берковецкая, 6Д
  • ТРЦ "Атмосфера", шоссе Столичное, 103
  • ТРЦ "Караван", улица Луговая, 12

"Линия кино"

  • улица Большая Васильковская, 55
  • ТРЦ "Метрополис", улица Малиновского, 12
  • ТРЦ "Аладдин", улица Гришко, 5
  • ТРЦ "Магеллан", улица А.Глушкова, 13-Б

Кинотеатры:

  • "Лейпциг", проспект Леся Курбаса, 8
  • "Киевская Русь", улица Сечевых Стрельцов, 93
  • "Ленинград", проспект Гагарина 7
  • "Магнат", улица Ирпенская, 76 (ТЦ "Белицкий")
  • "Лира", улица Большая Житомирская, 40
  • "Спутник", улица Искорська, 18
  • "Старт", улица Серафимовича, 15А
  • "Телепорт 360", проспект Академика Глушкова, 1
  • "Факел", улица Николая Бажана, 3А

Все киноманы, которые уже приобрели билеты на сеансы, смогут вернуть средства на карточки. Это нужно сделать в загруженном приложении или личном кабинете на сайте. Возврат средств может осуществляться в течение 3 дней.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Кино Коронавирус в Украине Новости Киева Карантин в Украине 2020
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