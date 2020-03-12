Карантин в Киеве: какие кинотеатры временно закрыли – список

В Киеве 12 марта объявили о введении карантина. Поэтому все массовые мероприятия, которые предусматривают скопление людей отменили. Остановили свою работу и кинотеатры. Какие столичные заведения отменили сеансы – читайте в материале LifeStyle 24.

После решения местных властей Киева о введении карантина, мэр города Виталий Кличко заявил, что с 12 марта введут дистанционное обучение. Кроме этого, все киносеансы и светские события будут отменены, а торговые центры – закроют. Причиной стало распространение коронавируса в мире. Чтобы избежать эпидемии в Украине, начали вводить меры предосторожности.

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Кинотеатры отменят сеансы, закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны Shopping mall. В торговых центрах усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи,

– сообщил Виталий Кличко.

Решения столичной власти мгновенно отреагировали представители кинотеатров. Поэтому на время карантина в городе отменили показы фильмов. Сообщается, что кинотеатры будут закрыты до 31 марта 2020 года.

Список кинотеатров Киева, закрытых на карантин:

"Планета кино":

РЦ "Блокбастер", проспект Степана Бандеры, 34В

ТРЦ River Mall, улица Днепровская набережная, 10

"Оскар"

ТРЦ Smart Plaza, проспект Победы, 24

ТРЦ Dream Town, проспект Оболонский, 1-Б

ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а

Multiplex

ТРЦ "Проспект", улица Гната Хоткевича, 1В

ТРЦ KOMOD, улица Митрополита Андрея Шептицкого, 4

ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутина, 2Т

ТРЦ Lavina Mall, улица Берковецкая, 6Д

ТРЦ "Атмосфера", шоссе Столичное, 103

ТРЦ "Караван", улица Луговая, 12

"Линия кино"

улица Большая Васильковская, 55

ТРЦ "Метрополис", улица Малиновского, 12

ТРЦ "Аладдин", улица Гришко, 5

ТРЦ "Магеллан", улица А.Глушкова, 13-Б

Кинотеатры:

"Лейпциг", проспект Леся Курбаса, 8

"Киевская Русь", улица Сечевых Стрельцов, 93

"Ленинград", проспект Гагарина 7

"Магнат", улица Ирпенская, 76 (ТЦ "Белицкий")

"Лира", улица Большая Житомирская, 40

"Спутник", улица Искорська, 18

"Старт", улица Серафимовича, 15А

"Телепорт 360", проспект Академика Глушкова, 1

"Факел", улица Николая Бажана, 3А

Все киноманы, которые уже приобрели билеты на сеансы, смогут вернуть средства на карточки. Это нужно сделать в загруженном приложении или личном кабинете на сайте. Возврат средств может осуществляться в течение 3 дней.