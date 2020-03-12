Карантин в Киеве: какие кинотеатры временно закрыли – список
В Киеве 12 марта объявили о введении карантина. Поэтому все массовые мероприятия, которые предусматривают скопление людей отменили. Остановили свою работу и кинотеатры. Какие столичные заведения отменили сеансы – читайте в материале LifeStyle 24.
После решения местных властей Киева о введении карантина, мэр города Виталий Кличко заявил, что с 12 марта введут дистанционное обучение. Кроме этого, все киносеансы и светские события будут отменены, а торговые центры – закроют. Причиной стало распространение коронавируса в мире. Чтобы избежать эпидемии в Украине, начали вводить меры предосторожности.
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Кинотеатры отменят сеансы, закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны Shopping mall. В торговых центрах усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи,
– сообщил Виталий Кличко.
Решения столичной власти мгновенно отреагировали представители кинотеатров. Поэтому на время карантина в городе отменили показы фильмов. Сообщается, что кинотеатры будут закрыты до 31 марта 2020 года.
Список кинотеатров Киева, закрытых на карантин:
"Планета кино":
- РЦ "Блокбастер", проспект Степана Бандеры, 34В
- ТРЦ River Mall, улица Днепровская набережная, 10
"Оскар"
- ТРЦ Smart Plaza, проспект Победы, 24
- ТРЦ Dream Town, проспект Оболонский, 1-Б
- ТРЦ Gulliver, пл. Спортивная, 1а
Multiplex
- ТРЦ "Проспект", улица Гната Хоткевича, 1В
- ТРЦ KOMOD, улица Митрополита Андрея Шептицкого, 4
- ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутина, 2Т
- ТРЦ Lavina Mall, улица Берковецкая, 6Д
- ТРЦ "Атмосфера", шоссе Столичное, 103
- ТРЦ "Караван", улица Луговая, 12
"Линия кино"
- улица Большая Васильковская, 55
- ТРЦ "Метрополис", улица Малиновского, 12
- ТРЦ "Аладдин", улица Гришко, 5
- ТРЦ "Магеллан", улица А.Глушкова, 13-Б
Кинотеатры:
- "Лейпциг", проспект Леся Курбаса, 8
- "Киевская Русь", улица Сечевых Стрельцов, 93
- "Ленинград", проспект Гагарина 7
- "Магнат", улица Ирпенская, 76 (ТЦ "Белицкий")
- "Лира", улица Большая Житомирская, 40
- "Спутник", улица Искорська, 18
- "Старт", улица Серафимовича, 15А
- "Телепорт 360", проспект Академика Глушкова, 1
- "Факел", улица Николая Бажана, 3А
Все киноманы, которые уже приобрели билеты на сеансы, смогут вернуть средства на карточки. Это нужно сделать в загруженном приложении или личном кабинете на сайте. Возврат средств может осуществляться в течение 3 дней.