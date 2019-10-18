Отдых на Кипре: самые красивые места, из-за которых стоит посетить остров

Кипр – это маленькая, но очень красивая и солнечная страна. Бархатный сезон там длится до ноября, а незабываемых мест и смотровых площадок там сотни. К тому же, полет самолетом на Кипр из Украины заберет у вас лишь 3 часа. Что стоит посетить на Кипре осенью – смотрите в материале LifeStyle24.

Остров Кипр, расположенный в Средиземном море, является очень популярным туристическим направлением. К тому же, это настоящая сокровищница памятников древней культуры: там есть и старинные катакомбы, и богатое наследие античной Греции, и руины римских дворцов.

Интересно! Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram

Какие места нужно обязательно посетить на Кипре:

• Мост влюбленных (Bridge of love)

Одним из красивейших мест считают естественную каменную арку "Мост влюбленных". Ее стоит увидеть собственными глазами. Расположена арка на окраине Айя-Напы, недалеко от гостиницы "Marina". Это место очень популярно для фотосессий, особенно свадебных.



Завораживающий "Мост любви" / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

А если вы приехали на Кипр со своей второй половинкой, обязательно сходите туда вечером: эти красивые пейзажи вместе с заходом солнца вы не забудете никогда.

• Бухта Афродиты

Кипр считается местом рождения одной из самых известных греческих богинь – Афродиты. На острове есть несколько мест, связанных с богиней. Самым особенным местом является Бухта Афродиты (также эту локацию называют "Скалы Афродиты"), ведь именно из нее, по легенде, прекрасная богиня вышла на берег.



"Бухта Афродиты" (слева) / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Сюда приезжают молодые пары, компании друзей и семьи. Уникальная красота и природа покорят каждого туриста. Вы сможете увидеть красивое море и незабываемые скалы, поэтому обязательно добавьте "Бухту Афродиты" в список мест для посещения.



Скала Афродиты (фото изнутри)

Как туда добраться? К скалам Афродиты можно доехать на городском транспорте. На центральной остановке на набережной Пафоса нужно сесть на автобус №631 до Петра ту Ромиу (Petra Tou Romiou) и ехать до конечной остановки.

• Белые камни

Они расположены за пределами города Лимасол, рядом с пляжем Аламанос. Удивительные виды белых скал на фоне бирюзового (или голубого – в зависимости от погоды) моря поразят вас своей красотой.



Белые камни на окраине Лимассола / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Туда не организовывают экскурсии, поэтому там нет толп людей, которые будут мешать вам наслаждаться видами. Кроме того, при желании там можно искупаться, спустившись в одну из маленьких бухт между скалами.



На "каменных" пляжах множество пещер / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Затонувший корабль EDRO III

Edro III – это большой грузовой корабль, севший на мель в районе Sea Caves в округе Пафос во время шторма в декабре 2011 года после поломки двигателя. Направляясь в Грецию, корабль-за погодных условий вынесло на мель почти у самого берега, где он находится и по сей день. Но подниматься на его борт запрещено.



Корабль Edro III / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар



Сейчас Edro III стал достопримечательностью и привлекает множество туристов и фотографов. Однако, кроме затонувшего корабля, это место поражает еще и удивительными скалами с таинственными пещерами.

• Ущелье Авакас

Ущелью более тысячи лет, оно создано самой природой – его сформировала река, которая здесь протекает. Впоследствии она пересохла и сейчас превратилась в небольшой ручей. Расположена эта достопримечательность примерно в 20 километрах от города Пафоса.



Ущелье Авакас на Кипре / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Место привлекает многочисленных туристов своей красочностью, особенно любителей прогулок в окружении нетронутой природы. Величественные скалы необычной формы достигают высоты до 30 метров. В ущелье встречается множество кустарников и деревьев, некоторые из них уникальны.

• Парк скульптур в Айя-Напе

Парк скульптур в Айя-Напе – это музей современного искусства под открытым небом с видом на море. В создании парка принимали участие 39 мастеров из разных стран, в том числе и из Украины, Греции, Италии, Франции, Грузии и России.

Несколько скульптур из парка в Айя-Напе фото журналистки 24 канала

В парке представлены разнообразные скульптуры, которых объединяет материал, из которого они были сделаны, и размер – все представленные экспонаты выше двух метров в высоту.

Невероятные пляжи Кипра

Большинство туристов едут на Кипр ради пляжного отдыха. И недаром, ведь там есть десятки прекрасных пляжей с чистой, почти прозрачной водой.

Есть и множество так называемых "голубых лагун", где вода приобретает яркий цвет – от голубого до изумрудного, как в фильмах.



Одна из "Голубых лагун" на Кипре / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Интересно, что все пляжи Кипра – государственные, а потому бесплатные. То есть вы можете выбрать себе любой пляж на ваш вкус, даже если он расположен рядом с отелем. Вы имеете полное право там отдыхать и наслаждаться теплыми волнами. Кроме того, как правило, все пляжи имеют необходимое обеспечение для отдыха: там есть и души, и туалеты, и водный спорт.



Вечерний порт на Кипре / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Где отдохнуть на Кипре с детьми?

Отдых на Кипре можно организовать и всей семьей с детьми. Ведь на острове есть несколько самых популярных и востребованных курортов. В частности, в Протарасе можно провести уютный и спокойный пляжный отдых: вам точно понравится прозрачная чистая вода и белый мягкий песок. К тому же, каждый вечер там проводят "Шоу танцующих фонтанов", которое восхитит и детей, и взрослых.



Шоу танцующих фонтанов в Протарасе / Фото cyprus-index.ru

А на курорте Айя-Напе есть большой аквапарк WaterWorld (стоимость посещения для детей до 13 - 24 евро, для взрослых - 38 евро), интересный Музей моря и парк аттракционов. Удивит детей на курорте и почти настоящий пиратский корабль, на котором можно совершить увлекательную морскую прогулку всей семьей.



Аквапарк WaterWorld в Айя-Напе / Фото с официального сайта аквапарка

А в городе Ларнака есть дайвинг, в сезон здесь работает около десятка дайв-школ. А главная подводная достопримечательность курорта - затонувший океанский паром, который оброс флорой и превратился в настоящий гигантский риф. Стоимость погружения - от 80 евро. А гуляя по городу, можно посетить старинные монастыри и церкви Ларнаки, которые порадуют вас своей красотой.

Какая погода Кипре? Средняя температура в сентябре и октябре держится на уровне +27 .. +30 градусов по Цельсию.

Как долететь на Кипр? Перелеты осуществляет венгерский лоукостер Wizz Air из Киева (аэропорт "Жуляны") или Львова в Ларнаку. Также есть аэропорт в еще одном городе Кипра – Пафосе, но туда нельзя долететь из Украины (добраться можно только из Польши).

Итак, Кипр однозначно стоит того, чтобы посетить его хотя бы раз в жизни.