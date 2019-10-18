Отдых на Кипре: самые красивые места, из-за которых стоит посетить остров

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Отдых на Кипре осенью – что посмотреть, где лучше отдохнуть с детьми
Отдых на Кипре: невероятные места, которые завораживают своей красотой / Фото Марии Бондар / 24 канал

Кипр – это маленькая, но очень красивая и солнечная страна. Бархатный сезон там длится до ноября, а незабываемых мест и смотровых площадок там сотни. К тому же, полет самолетом на Кипр из Украины заберет у вас лишь 3 часа. Что стоит посетить на Кипре осенью – смотрите в материале LifeStyle24.

Остров Кипр, расположенный в Средиземном море, является очень популярным туристическим направлением. К тому же, это настоящая сокровищница памятников древней культуры: там есть и старинные катакомбы, и богатое наследие античной Греции, и руины римских дворцов.

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Какие места нужно обязательно посетить на Кипре:

• Мост влюбленных (Bridge of love)

Одним из красивейших мест считают естественную каменную арку "Мост влюбленных". Ее стоит увидеть собственными глазами. Расположена арка на окраине Айя-Напы, недалеко от гостиницы "Marina". Это место очень популярно для фотосессий, особенно свадебных.

Заворожуючий
Завораживающий "Мост любви" / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

А если вы приехали на Кипр со своей второй половинкой, обязательно сходите туда вечером: эти красивые пейзажи вместе с заходом солнца вы не забудете никогда.

• Бухта Афродиты

Кипр считается местом рождения одной из самых известных греческих богинь – Афродиты. На острове есть несколько мест, связанных с богиней. Самым особенным местом является Бухта Афродиты (также эту локацию называют "Скалы Афродиты"), ведь именно из нее, по легенде, прекрасная богиня вышла на берег.

Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар
"Бухта Афродиты" (слева) / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Сюда приезжают молодые пары, компании друзей и семьи. Уникальная красота и природа покорят каждого туриста. Вы сможете увидеть красивое море и незабываемые скалы, поэтому обязательно добавьте "Бухту Афродиты" в список мест для посещения.

Скеля Афродіти (фото зсередини)
Скала Афродиты (фото изнутри)

Как туда добраться? К скалам Афродиты можно доехать на городском транспорте. На центральной остановке на набережной Пафоса нужно сесть на автобус №631 до Петра ту Ромиу (Petra Tou Romiou) и ехать до конечной остановки.

• Белые камни

Они расположены за пределами города Лимасол, рядом с пляжем Аламанос. Удивительные виды белых скал на фоне бирюзового (или голубого – в зависимости от погоды) моря поразят вас своей красотой.


Белые камни на окраине Лимассола / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Туда не организовывают экскурсии, поэтому там нет толп людей, которые будут мешать вам наслаждаться видами. Кроме того, при желании там можно искупаться, спустившись в одну из маленьких бухт между скалами.

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На "каменных" пляжах множество пещер / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Затонувший корабль EDRO III

Edro III – это большой грузовой корабль, севший на мель в районе Sea Caves в округе Пафос во время шторма в декабре 2011 года после поломки двигателя. Направляясь в Грецию, корабль-за погодных условий вынесло на мель почти у самого берега, где он находится и по сей день. Но подниматься на его борт запрещено.

Корабель Edro 3 / Фото журналістки 24 каналу Марії Бондар
Корабль Edro III / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Сейчас Edro III стал достопримечательностью и привлекает множество туристов и фотографов. Однако, кроме затонувшего корабля, это место поражает еще и удивительными скалами с таинственными пещерами.

• Ущелье Авакас

Ущелью более тысячи лет, оно создано самой природой – его сформировала река, которая здесь протекает. Впоследствии она пересохла и сейчас превратилась в небольшой ручей. Расположена эта достопримечательность примерно в 20 километрах от города Пафоса.


Ущелье Авакас на Кипре / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Место привлекает многочисленных туристов своей красочностью, особенно любителей прогулок в окружении нетронутой природы. Величественные скалы необычной формы достигают высоты до 30 метров. В ущелье встречается множество кустарников и деревьев, некоторые из них уникальны.

• Парк скульптур в Айя-Напе

Парк скульптур в Айя-Напе – это музей современного искусства под открытым небом с видом на море. В создании парка принимали участие 39 мастеров из разных стран, в том числе и из Украины, Греции, Италии, Франции, Грузии и России.

Несколько скульптур из парка в Айя-Напе фото журналистки 24 канала

В парке представлены разнообразные скульптуры, которых объединяет материал, из которого они были сделаны, и размер – все представленные экспонаты выше двух метров в высоту.

Большинство туристов едут на Кипр ради пляжного отдыха. И недаром, ведь там есть десятки прекрасных пляжей с чистой, почти прозрачной водой.

Есть и множество так называемых "голубых лагун", где вода приобретает яркий цвет – от голубого до изумрудного, как в фильмах.

Одна з
Одна из "Голубых лагун" на Кипре / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Интересно, что все пляжи Кипра – государственные, а потому бесплатные. То есть вы можете выбрать себе любой пляж на ваш вкус, даже если он расположен рядом с отелем. Вы имеете полное право там отдыхать и наслаждаться теплыми волнами. Кроме того, как правило, все пляжи имеют необходимое обеспечение для отдыха: там есть и души, и туалеты, и водный спорт.

Вечірній порт на Кіпрі
Вечерний порт на Кипре / Фото журналистки 24 канала Марии Бондар

Отдых на Кипре можно организовать и всей семьей с детьми. Ведь на острове есть несколько самых популярных и востребованных курортов. В частности, в Протарасе можно провести уютный и спокойный пляжный отдых: вам точно понравится прозрачная чистая вода и белый мягкий песок. К тому же, каждый вечер там проводят "Шоу танцующих фонтанов", которое восхитит и детей, и взрослых.

Шоу танцюючих фонтанів в Протарасі / Фото cyprus-index.ru
Шоу танцующих фонтанов в Протарасе / Фото cyprus-index.ru

А на курорте Айя-Напе есть большой аквапарк WaterWorld (стоимость посещения для детей до 13 - 24 евро, для взрослых - 38 евро), интересный Музей моря и парк аттракционов. Удивит детей на курорте и почти настоящий пиратский корабль, на котором можно совершить увлекательную морскую прогулку всей семьей.

Аквапарк WaterWorld в Айя-Напі
Аквапарк WaterWorld в Айя-Напе / Фото с официального сайта аквапарка

А в городе Ларнака есть дайвинг, в сезон здесь работает около десятка дайв-школ. А главная подводная достопримечательность курорта - затонувший океанский паром, который оброс флорой и превратился в настоящий гигантский риф. Стоимость погружения - от 80 евро. А гуляя по городу, можно посетить старинные монастыри и церкви Ларнаки, которые порадуют вас своей красотой.

Какая погода Кипре? Средняя температура в сентябре и октябре держится на уровне +27 .. +30 градусов по Цельсию.
Как долететь на Кипр? Перелеты осуществляет венгерский лоукостер Wizz Air из Киева (аэропорт "Жуляны") или Львова в Ларнаку. Также есть аэропорт в еще одном городе Кипра – Пафосе, но туда нельзя долететь из Украины (добраться можно только из Польши).

Итак, Кипр однозначно стоит того, чтобы посетить его хотя бы раз в жизни.

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Автор: Мария Бондар
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Публикации Путешествия Кипр Отдых
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