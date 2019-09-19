В Украине состоялась премьера фильма "Гостайна" с Кирой Найтли: сюжет и трейлер

В Голливуде готовят немало сюрпризов для киноманов. В частности, увлекательная кинолента "Гостайна" (Official Secrets), которая уже 19 сентября появилась во всех отечественных кинотеатрах.

Главную роль в фильме "Гостайна" исполнила знаменитая голливудская актриса Кира Найтли. В киноленте она сыграла роль британской разведчицы Кэтрин Терезы Ган.

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По сюжету, главная героиня передает журналистам секретные материалы, подтверждающие нелегальную деятельность спецслужб. Одновременно правительство стремится защитить военных, которые незаконно вторглись в Ирак, и пытаются скрыть этот факт от ООН. Слитая информация может навредить власти США, поэтому разведчица Кэтрин Тереза Ган становится врагом государства.

Режиссером киноленты выступил Гэвин Худ, который мастерски реализовал незаурядный сюжет. Кроме Киры Натли, он пригласил на съемки Мэттью Гуда, Рэйфа Файнса, Мэтта Смита.

Хоть мировая премьера фильма "Гостайна" была запланирована на 23 августа 2019 года, однако ее перенесли на конец сентября.

Смотрите первый официальный трейлер к фильму Гостайна": видео