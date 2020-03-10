Кира Найтли совершила светский выход в платье от Chanel: фото

Вчера, 9 марта, в Лондоне состоялась премьера комедийно-драматической ленты "Мисс Плохое поведение" (Misbehaviour), в которой главную роль исполнила 34-летняя британская актриса и модель Кира Найтли. Для красной дорожки показа звезда выбрала нежное платье от модного дома Chanel.

Свою карьеру на территории киноиндустрии Кира Найтли начала около 25 лет назад. За это время она сыграла персонажей в десятках успешных картин, перевоплощаясь в откровенных прелестниц и отчаянных героинь. Однако в реальной жизни голливудская знаменитость неизменно поражает своей хрупкостью и нежностью.

К теме Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься в обнаженных сценах: известна причина

Более полугода назад звезда родила второго ребенка от любимого мужчины Джеймса Райтона. Впервые Кира Найтли появилась на публике через несколько недель после родов и сумела поразить публику своим безупречным внешним видом. Так, на красной дорожке премьерного показа фильма "Мисс Плохое поведение" она появилась в легкой кружевном платье от Chanel длины макси. Широким поясом с бряжкою она подчеркнула тонкую талию.

Образ Кира Найтли дополнила черными босоножками на высоких каблуках, которые контрастировали с белым платьем. Она выбрала насыщенный макияж с акцентом на глаза. Среди аксессуаров – массивные серьги с драгоценными камнями и кольцо в форме цветка. Волосы актриса собрала в стильный пучок.



Кира Найтли совершила светский выход в платье от Chanel / Getty Images