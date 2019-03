Кира Найтли сыграла мелодию Despacito на своих зубах: курьезное видео

Голливудская актриса Кира Найтли ошеломила сеть скрытым талантом. Во время популярного шоу она сыграла мелодию зажигательного трека Despacito на зубах.

На днях звезда "Пиратов Карибского моря" Кира Найтли стала приглашенной гостьей в шоу ведущего Джимми Фэллона. Во время эфира актриса рассказала о новом фильме "Последствия" (The Aftermath), в котором она сыграла одну из главных ролей.

Но не увлекательное повествование о съемках запомнится зрителям шоу. Во время эфира Джимми Фэллон спросил у Киры Найтли о ее музыкальных талантах. Актриса с юмором призналась, что только благодаря браку с рок-музыкантом Джеймсом Райтоном она имеет хоть какое-то отношение к музыке. Однако в школе Кира Найтли научилась воспроизводить мелодии на своих зубах. Таким необычным образом актриса может сыграть любой фрагмент песни.

Не могу поверить, что мой муж еще не пригласил меня в свою компанию. В школе, где я училась, все играли на зубах. У нас это считалось чем-то крутым, вот и я научилась,

– рассказала Кира Найтли.

Удивленный ведущий попросил звезду сыграть что-то, на что Кира ответила согласием. Она с легкостью исполнила Raindrops Keep Fallin 'on My Head композитора Берта Бачараха. Кроме этого, Кира Найтли воспроизвела припев хита 2018 Despacito, который принадлежит певцам Luis Fonsi и Daddy Yankee.

Как Кира Найтли сыграла песню Despacito на своих зубах: смотрите видео