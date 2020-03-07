Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься в обнаженных сценах: известна причина

Голливудская актриса Кира Найтли на днях сделала неожиданное заявление. Звезда отметила, что поклонники больше не увидят ее в обнаженных сценах. А все потому, что актриса и ее муж Джеймс Райтон – родители двух детей, поэтому звездная мамочка не хочет, чтобы ее потомки когда-то смотрели такие кадры с ее участием.

Кира Найтли дала откровенное интервью The Financial Time, где и затронула важную для нее тему. Актриса призналась, что всегда чувствовала себя комфортно, когда ей приходилось играть эротические сцены, ведь это было частью перевоплощения в персонажа фильма и демонстрация чувств героини. Однако после рождения двух детей все изменилось.

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Как рассказала Кира Найтли, она продолжает кормить 6-месячную дочь Далил грудью. Поэтому представать обнаженной перед камерой не хочет. Кроме этого, актриса не хотела бы, чтобы ее дети когда увидели провокационные кадры с ней.

Раньше я чувствовала себя комфортно, раздеваясь перед камерой. Но теперь у меня есть дочери, мне за тридцать. Хотя я довольна своим телом, но больше не чувствую уверенности в том, что готова обнажаться... И как-то не хочется стоять перед всей съемочной группой обнаженной. Не считаю нужным показывать свое тело,

– отметила Кира Найтли.

Актриса рассказала, что следит за киноновинками. Она считает, что с годами сцены любви в кинолентах становятся все сексуальнее. Именно поэтому она не готова представать в таких кадрах и пользуется услугами дублерок. К тому же, своих помощниц Кира Найтли выбирает самостоятельно, чтобы зрители не заметили замены. В частности, так было в фильме "Последствия" (The Aftermath).

"Это был мой выбор. Это идеальное решение и очень интересный процесс. Это как будто я, но лучше. У нее красивое тело, поэтому она может сделать это за меня. Мне остается лишь оценить сходство и одобрить окончательный выбор", – призналась она.



Кадр из фильма "Последствия"

Сейчас Кира Найтли подписала контракт, в котором указала, на какие сцены может согласиться, а на какие – нет. Режиссеры, с которыми сотрудничает актриса, согласились выполнить ее условия, ведь киноленты с участием звезды часто приносят оглушительный успех в прокате.