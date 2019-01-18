Кирстен Данст отказалась похудеть для роли за 10 миллионов долларов

Популярная голливудская актриса Кирстен Данст, которая в прошлом году родила первенца, пока не спешит возвращаться к работе в кино и наслаждается материнством. Как стало известно, звезда отказалась сниматься в сиквеле комедии "Добейся успеха" (Bring It On), в котором Кирстен сыграла капитана команды чирлидерш в 2000 году, за гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Как сообщили инсайдеры, актриса не хочет нагружать себя спортом и диетой, чтобы избавиться от набранных за время беременности килограммов. Об этом пишет издание Radar Online.

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Добавим, 8 мая стало известно, что голливудская актриса Кирстен Данст родила первенца. Мальчик Эннис Говард стал первенцем для Данст и ее мужа, 30-летнего актера Джесси Племонса.

Кирстен тянет с ответом на предложение потому что еще не избавилась от лишнего веса и не спешит это делать. Она ненавидит заниматься спортом и сейчас наслаждается спокойной жизнью. Ей должны предложить огромные деньги, чтобы заманить на беговую дорожку,

– добавил инсайдер.



Кирстен Данст / Getty Images