Киш Лорен – рецепт открытого пирога

Открытый пирог Киш Лорен всегда был популярен во Франции, а вот в Украине он только набирает обороты среди ценителей настоящего кулинарного чуда. Начинки для Киш Лорен могут быть настолько разнообразными, что он точно придется по вкусу даже самому искушенному гурману.

Как приготовить песочное тесто

Ингредиенты для теста на Киш Лорен:

– 250 грамм ржаной муки;

– 135 грамм сливочного масла;

– яйцо;

– 4 столовые ложки воды;

– соль.

1. Просеиваем муку через сито.

2. Делаем отверстие посередине горки из муки и вбиваем туда яйцо.

3. Добавляем воду, соль.

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4. Заворачиваем муку в середину, чтобы жидкие ингредиенты не выходили за плоскость муки и не растекались по столу.

5. Добавляем масло.

6. Вымешиваем тесто на киш в течение 20 минут, пока оно не будет эластичным и однородным.

7. Даем тесту отдохнуть в холодильнике около часа.

Рецепт Киш Лорен

Как приготовить начинку для Киш Лорен

Начинки могут быть самыми разнообразными – курица, шпинат, фета, домашний сыр, брокколи, лосось... и даже щавель.

Ингредиенты для начинки:

– 4 яйца;

– куриное филе;

– помидор;

– шпинат;

– пармезан 15 грамм;

– томатная паста;

– стакан сметаны или сливок 20%;

– соль;

– перец;

– базилик.

1. Отвариваем куриное филе с лавровым листком до готовности.

2. Промываем шпинат и нарезаем его на половинки.

3. Разделяем куриные яйца на белок и желток.

4. Смешиваем в одной миске белок, томатную пасту, сметану, соль и перец.

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5. Добавляем к смеси шпинат и измельченное куриное филе.

6. Тщательно перемешиваем начинку.

7. Раскатываем тесто и выкладываем на круглую форму для киша.

8. С помощью вилки делаем отверстия в тесте.

9. Выкладываем начинку на тесто.

10. Добавляем помидоры и посыпаем базиликом.

11. Выпекаем Киш Лорен 40 минут при температуре 180 градусов.

12. За 5 минут до конца выпекания добавляем сверху целые желтки и посыпаем пармезаном.

13. Готовый Киш Лорен должен остыть перед выниманием из формы, чтобы не покрошилась основа пирога.

Приятного аппетита!

Автор фото: Богданна Рыбак