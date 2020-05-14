Kiss FM превратили песню "Пливе кача" на танцевальный трек: украинцы не сдерживают гнева

Популярная радиостанция Kiss FM попала в громкий скандал. Песню "Пливе кача", с которой оплакивали Небесную сотню, превратили в танцевальный трек. Ответ украинцев не задержался!

Песню Tysha от NDUB презентовали на днях на фейсбук-странице Kiss FM Ukraine. Однако ритмичная музыка была совершенно неуместной, а выбор композиции для ремикса возмутил всех украинцев. Сотни людей засыпали радиостанцию ​​гневными комментариями, после чего представители Kiss FM поспешили извиниться перед слушателями.

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"Как мы увидели, ваша реакция на песню "Пливе кача" оказалась неоднозначной. Мы вас услышали и поэтому убрали ее из эфира. Еще раз хотим подчеркнуть: мы не имели целью никого обидеть. И просим прощения у всех, чьи чувства задели. Хотя, как мы считали, песня создана в минорной стилистике, как и положено в этой ситуации", – заявили представители Kiss FM.

За сутки из сети убрали все видео с танцевальным треком.

Однако и это не помогло унять гнев украинцев, которые не сдерживали эмоций в комментариях.

Ребята, вы что там, совсем берега попутали? Вам под "Пливе кача" потанцевать захотелось? А на костях и могилах своих дедов станцевать не хотите? Ибо одно и то же! Позор и стыд, если вы этого не понимаете!

– написала одна из пользовательниц сети в комментариях.



Украинцы отреагировали на ремикс песни "Пливе кача" / Скриншот



Реакция украинцев на извинения KISS FM / Скриншот

Чтобы сделать из этой траурной песни танцевальный микс, а затем пропустить это в ротацию, а потом еще удивляться, а что тут такого, надо быть абсолютно полными низкими деградантами,

– написали в сети.