Кит Флинт с группой The Prodigy должен был выступить в Киеве на фестивале Upark-2019

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Группа The Prodigy
Группа The Prodigy / Instagram / @theprodigyofficial

В июле 2019 года в Украине пройдет масштабный рок-концерт, который собирает исполнителей со всего мира. Хедлайнерами нынешнего фестиваля должна была быть группа The Prodigy с солистом Китом Флинтом, который совершил самоубийство в первые выходные марта. Журналисты LifeStyle 24 узнали, состоится ли выступление группы и какова реакция организаторов.

О смерти знаменитого певца и солиста группы The Prodigy Кита Флинта стало известно в понедельник, 4 марта. Как сообщалось ранее, знаменитая группа, которая исполняла музыку разных стилей, от электро до денса, должна была быть хедлайнерами нынешнего украинского фестиваля рок-музыки Upark-2019.

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Журналисты Lifestyle 24 взяли эксклюзивный комментарий у представителей платформы Concert.ua, узнав их реакцию на смерть певца и информацию относительно предстоящего концерта.

Да, мы знаем, что он (Кит Флинт, – LifeStyle 24) умер. Узнали об этом из СМИ, как и все остальные. Но точной информации об отмене выступления их группы на фестивале Upark-2019 пока нет,
– сказали представители Concert.ua.

В то же время организаторы UPark-2019 опубликовали пост на собственной странице в Facebook, в котором сообщили о переговорах с менеджерами группы The Prodigy. Представители пообещали сообщить поклонникам группы информацию об их выступлении на UPark-2019.

Фестиваль Что известно о Upark?Фестиваль UPark – это современный городской фестиваль со своей атмосферой. За относительно короткую историю на сцене фестиваля UPark успели выступить не только мировые легенды, но и начинающие артисты. Среди групп, которые принимали участие в фестивале, были: Red Hot Chilli Peppers, MUSE, Gorillaz, Massive Attack, Nothing But Thieves, HURTS, The Kills, Poets of the Fall, My Vitriol, Kaleo, Tove Lo, Young Fathers.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери Музыка
Источник: 24 Канал
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