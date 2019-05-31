Кита Харингтона подловили рядом с реабилитационным центром, где он лечится: как выглядит актер

Известный британский актер, который получил немалую славу благодаря сериалу "Игра престолов", сейчас проходит лечение в одной из элитных клиник в Коннектикуте, США. Британским журналистам получилось сделать несколько фотографий актера рядом с реабилитационным центром.

В издании The Daily Mail появились фото, на которых 32-летний Кит Харингтон, полон сил, шагал в фитнес-центр. Он был одет в домашнюю и удобную одежду, которая состояла из серых спортивных брюк и кроссовок, белой куртки и футболки. На голову актер надел кепку, а в руках нес бутылку воды.

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Кит Харингтон в реабилитационном центре / The Daily Mail



Кит Харингтон в реабилитационном центре​ / The Daily Mail



Кит Харингтон в реабилитационном центре / The Daily Mail

Что известно о госпитализации Кита Харингтона?

Несколько дней назад СМИ "потрясла" новость о том, что сериальному Джону Сноу пришлось пройти месячное лечение в клинике Prive Swiss, где он сейчас и находится. Как стало известно от представителя актера, он эмоционально не справился с завершением "Игры престолов", поэтому решил разобраться в себе под наблюдением врачей. Другие же источники утверждали, что на самом деле актер борется со стрессом, депрессией и алкогольной зависимостью.

Он осознал, что это – конец, но он трудился над шоу так много лет подряд. И что делать дальше? Теперь он находится в клинике, в основном, чтобы справиться со стрессом и истощением, а также алкогольной зависимостью... Все его близкие действительно считали, что ему следует отдохнуть. Сейчас ему просто нужны тишина и покой,

– сообщали инсайдеры издания.

Все это время лечения Кита поддерживала его жена Роуз Лесли, которая, кстати, также снималась в сериале "Игра престолов". Некоторые источники утверждают, что месяц пребывания в центре на набережной Лонг-Айленд-Саунд стоит более 120 тысяч долларов. Там Кит Харингтон проходит психологические тренинги и когнитивно-поведенческую терапию от стресса и негативных эмоций.



Вид сверху реабилитационного центра Prive-Swiss / The Daily Mail