Китайцы обвинили Dolce & Gabbana в расизме: детали резонансного скандала
Жители Китайской Республики обвинили дизайнеров модного бренда в расизме и сорвали масштабное шоу. Скандал набирает обороты из-за переписки одного из основателей бренда с интернет-пользователем.
В среду, 21 ноября, в Шанхае должен был состояться огромный показ Dolce & Gabbana, который отменили из-за обвинения бренда в расизме.
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Накануне на официальной странице Dolce & Gabbana в Instagram появились три промо-ролика с участием девушки азиатской национальности. По сюжету, модель старается есть блюда итальянской кухни китайскими палочками. Сначала к столу подали пиццу, затем канноли, а в заключение девушка должна была съесть пасту. Конечно, с помощью палочек ей этого сделать не удается и в кадре она выглядит очень нелепо.
Новая кампания итальянского бренда не произвела хорошего впечатления на китайцев, даже больше, они посчитали это за оскорбление. После волны скандалов шоу в Шанхае было отменено и перенесено на неизвестный срок. После этого огонь разожгли скриншоты переписки Стефано Габбана с интернет-пользователем. В ответах дизайнер не признал присутствия расизма в роликах да еще и называл жителей Китая "необразованной, грязной и вонючей нацией".
Скриншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana с интернет-пользователем / Instagram @diet_prada
Скриншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana с интернет-пользователем / Instagram @diet_prada
Скриншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana с интернет-пользователем / Instagram @diet_prada
Дизайнер Dolce Gabbana уверяет, что это писал не он / Instagram @stefanogabbana