Китайцы обвинили Dolce & Gabbana в расизме: детали резонансного скандала

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Рекламная Кампания Dolce & Gabbana
Рекламная Кампания Dolce & Gabbana / Скриншот из видеоролика

Жители Китайской Республики обвинили дизайнеров модного бренда в расизме и сорвали масштабное шоу. Скандал набирает обороты из-за переписки одного из основателей бренда с интернет-пользователем.

В среду, 21 ноября, в Шанхае должен был состояться огромный показ Dolce & Gabbana, который отменили из-за обвинения бренда в расизме.

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Накануне на официальной странице Dolce & Gabbana в Instagram появились три промо-ролика с участием девушки азиатской национальности. По сюжету, модель старается есть блюда итальянской кухни китайскими палочками. Сначала к столу подали пиццу, затем канноли, а в заключение девушка должна была съесть пасту. Конечно, с помощью палочек ей этого сделать не удается и в кадре она выглядит очень нелепо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dolce & Gabbana (@dolcegabbana)

 

Новая кампания итальянского бренда не произвела хорошего впечатления на китайцев, даже больше, они посчитали это за оскорбление. После волны скандалов шоу в Шанхае было отменено и перенесено на неизвестный срок. После этого огонь разожгли скриншоты переписки Стефано Габбана с интернет-пользователем. В ответах дизайнер не признал присутствия расизма в роликах да еще и называл жителей Китая "необразованной, грязной и вонючей нацией".

Скріншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana
Скриншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana с интернет-пользователем / Instagram @diet_prada

Скріншот переписки

Скриншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana с интернет-пользователем / Instagram @diet_prada

Скріншот переписки

Скриншот переписки дизайнера Dolce&Gabbana с интернет-пользователем / Instagram @diet_prada

Через некоторое время основатель бренда Dolce & Gabbana опубликовал те же фото на своей странице и сообщил, что его блог и официальную страницу марки сломали хейтеры, и на сообщения отвечал не он.

 

Скріншот переписки
Дизайнер Dolce Gabbana уверяет, что это писал не он / Instagram @stefanogabbana

Теги: LifeStyle Скандал Мода Китай
Источник: 24 канал
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