Одна из самых популярных актрис Китая Фань Бинбин не завершает свою карьеру. После обвинений в неуплате налогов и таинственного исчезновения в 2018 году она возвращается к съемкам.

По данным Indie Wire, 38-летняя Фань Бинбин получила роль в сериале Win the World, который выйдет на китайском видеосервисе. Бюджет киноленты составляет 70 миллионов долларов, поэтому гонорар актрисы будет немалым.

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Известно, что сериал будет базироваться на исторических фактах о династии Цинь, правление которой закончилось в 206 году до нашей эры. Фань Бинбин сыграла роль вдовы, которая помогает возвести Великую китайскую стену. Все детали сюжета авторы проекта пока не рассекречивают.

Win the World должен был выйти на экраны еще в 2018 году. Однако из-за ареста главной звезды и ее исчезновения съемки остановили. Теперь после завершения карантина съемочная группа вернется к работе над сериалом уже с Фань Бинбин.

Что известно о скандале и исчезновении Фань Бинбин

Весной 2018 года налоговики и правоохранители начали расследовать дело против Фань Бинбин. Оказалось, что только в 2003-м знаменитая китайка заработала 9,4 миллиона долларов, не уплатив никаких налогов от дохода. Фань сразу же опровергла информацию в СМИ и бесследно исчезла на несколько месяцев. Уже в 2019 году актриса вернулась на Родину и заплатила 129 миллионов долларов.

Фань Бинбин известна не только в Китае. Актриса снималась в голливудских фильмах "Железный человек 3", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Бомабрдировка", "Телохранители и убийцы" и др. Кроме этого, звезда уже подписала контракт с Universal Pictures на съемки фильма "355". В проекте также примут участие Джессика Честейн и Пенелопа Крус.