Китайская группа WayV сняла клип в Киеве
Китайская группа WayV презентовала клип на композицию Take Off, который сняли в Киеве. На видео, в частности, можно узнать столичный Подольско-Воскресенский мост.
В клипе популярного в Азии бойсбенда также сняли паркинг вблизи торгового центра "Украина", улицу Сагайдачного и ангар, у которого музыканты появляются на фоне украинского самолета "Антонов".
Смотрите также: Топ-6 клипов, снятых мировыми звездами в Киеве
Композиция Take Off вошла в одноименный дебютный мини-альбом группы. Его релиз состоялся одновременно с премьерой клипа – 9 мая. Пластинка мгновенно заняла 1 место в iTunes в 30 странах мира.
Поэтому WayV стал первой китайской группой, которая дебютировала с первой позиции мирового музыкального чарта iTunes.
Смотрите клип WayV – Take Off:
Что известно о WayV? Китайский бойзбенд, основанный в 2019 году компаниями S.M. Entertainment и Label V. Группа является четвертым юнитом южнокорейского бойзбенда NCT, но не имеет приставки NCT из-за запрета на корейскую музыкальную индустрию в Китае.