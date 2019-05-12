Китайская группа WayV сняла клип в Киеве

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Отрывок из клипа WayV на фоне самолета "Антонов" в Киеве
Отрывок из клипа WayV на фоне самолета "Антонов" в Киеве / Кадр из видео

Китайская группа WayV презентовала клип на композицию Take Off, который сняли в Киеве. На видео, в частности, можно узнать столичный Подольско-Воскресенский мост.

В клипе популярного в Азии бойсбенда также сняли паркинг вблизи торгового центра "Украина", улицу Сагайдачного и ангар, у которого музыканты появляются на фоне украинского самолета "Антонов".

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Композиция Take Off вошла в одноименный дебютный мини-альбом группы. Его релиз состоялся одновременно с премьерой клипа – 9 мая. Пластинка мгновенно заняла 1 место в iTunes в 30 странах мира.

Поэтому WayV стал первой китайской группой, которая дебютировала с первой позиции мирового музыкального чарта iTunes.

Смотрите клип WayV – Take Off:

Что известно о WayV?​ Китайский бойзбенд, основанный в 2019 году компаниями S.M. Entertainment и Label V. Группа является четвертым юнитом южнокорейского бойзбенда NCT, но не имеет приставки NCT из-за запрета на корейскую музыкальную индустрию в Китае.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Китай Музыка
Источник: 24 канал
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