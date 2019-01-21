Китайский Новый год 2018: особенности празднования

Если традиционных украинских праздников вам было мало, то Новый год можно встретить еще раз! По китайскому календарю. К слову, встречать будем не 2018, а 4716 год. Чем отличается празднование и как подготовиться, чтобы незабываемо встретить год Желтой Земляной Свиньи – читайте дальше.

Когда праздновать

Конечно же, начнем с того, когда же празднуют этот Китайский Новый год. Нынешнее празднование начнется 5 февраля и будет продолжаться до 20 февраля. Ранее празднование длилось целый месяц (а еще говорят, что украинцы много отдыхают), но в современном мире месяц выходных это слишком, поэтому праздничные дни несколько сократили. В этом году гуляния будут проходить 15 дней.

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Китайский Новый год 2019

Китайский Новый год имеет непостоянную дату, так как он зависит от лунного календаря. Поэтому праздник приходится на один из дней в промежутке с 21 января по 21 февраля.

Что означает праздник для китайцев

Как и для наших предков, для китайцев Новый год связан с началом весны. С пробуждением природы и стартом посевных работ. Считается, что в Китайский Новый год зима встречается с весной и начинается новый отсчет. Напоминает наше Сретение, не так ли?

Для азиатского мира Новый год – семейный праздник. Члены семьи съезжаются из разных уголков мира, чтобы вместе встретить начало нового года. Считается, что в это время к семейному кругу приобщаются даже духи умерших родственников.

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За эти две недели люди ходят в гости, устраивают пышные застолья. Также времени достаточно для ярмарок, маскарадов, народных гуляний под открытым небом!



В Китае устраивают множество шоу и маскарадов

Во время празднования Китайского Нового года люди обмениваются подарками. Что дарить, если решили праздновать? Традиционно китайцы обмениваются красными конвертами с деньгами, бусами из монет и мандаринов. Но подойдет что угодно, что будет символизировать богатство. Этим подарком вы желаетее человеку благополучия и достатка в следующем году.

Как праздновать

Стартует празднование из ароматов Востока и фейерверков! Для чего? Все очень просто, чтобы отпугивать злых духов от урожая. Конечно, в современном мире – это только традиция, но китайцы тщательно ее соблюдают.

Поэтому не забудьте купить для празднования бенгальские огни и ароматические палочки. Или ароматическую лампу, если давно мечтали о ней – вот прекрасная возможность. Выбирайте ароматические масла, которые вам по душе, и наслаждайтесь запахом целый вечер. А вот от петард и фейерверков советуем отказаться. Они опасны для вас лично и очень негативно влияют на людей, побывавших в зоне боевых действий. Бенгальские огни – прекрасная альтернатива!

Бенгальские огни: дешево, красиво и безопасно

В последний день китайцы традиционно зажигают красные фонари. Запустить в небо фонарь можно и в Украине. Именно в этот день надевают ожерелье из мандаринов и устраивают семейное застолье. Все это без проблем можно повторить и у нас.



Праздничные фонари на Китайский новый год

Подготовьте ожерелье, пригласите родных и друзей, а чтобы не стоять у плиты, можно заказать еду из китайского ресторана. Их сейчас достаточно во всех крупных городах Украины. Только осторожнее с экзотикой: не пробуйте все и сразу, иначе пищеварительная система может не справиться и праздник будет испорчен.



Китайская кухня очень вкусная

На столе должен быть достаток, поскольку Свинья любит хорошенько поесть. Вы можете приготовить разнообразные салаты. Отдавайте предпочтение растительной пище, фруктам и овощам, также можно подавать выпечку и рыбные блюда.

Что надеть

Если с праздничными блюдами можно "прохалявить", то к выбору одежды советуем отнестись ответственно. Китайцы с помощью одежды стараются задобрить животное-патрона года.

Учитывая, что идет год Желтой Земляной Свиньи, надевайте желтую, зеленую или коричневую одежду и аксессуары. Подойдет естественная палитра, которая приблизит вас к гармонии с природой. Тем более нюдовые тона в тренде! А вот яркие, чрезмерно изысканные вещи лучше оставить на другой случай.



Свинка оценит ваши старания

Не рекомендуется одеваться в одежду с животными принтами. Забудьте о "леопарде", цветах "под тигра" и т. д. Как считают восточные люди – это может разозлить год собаки. В конце концов, о такой одежде лучше вообще забыть. Также советуют отказаться от меха.

Оформить стол стоит в тех же тонах, что и одежда: пастельные цвета, желтый, горчичный.



К празднованию Китайского Нового года нужно тщательно подготовиться

Но главное – хорошее настроение и положительные мысли! Желаем удачного празднования.