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Китти Спенсер прокомментировала ситуацию с пандемией коронавируса: Мое сердце разрывается

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Британская аристократка Китти Спенсер присоединилась к числу известных людей, которые отреагировали на ситуацию с коронавирусом. Красавица заявила, что ее сердце разрывается от боли за Италию.

Как известно, именно Италия является эпицентром распространения пандемии. Племянница принцессы Дианы Китти много времени проводит в этой стране. Она обожает отдых в итальянских городках, а также работает там. На своей странице в инстаграме Спенсер распространила публикацию, в которой выразила соболезнования итальянцам и поддержала их.

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29-летнюю красавицу очень беспокоит нынешняя ситуация, которая царит в мире. В частности, леди рассказала, что за время пребывания в Италии у нее появились дорогие сердцу друзья и лучшие воспоминания. Для Китти эта страна является частичкой ее самой.

Мое сердце разрывается от боли за Италию и всех, кто страдает от этой трагедии. Я многим обязана этой замечательной стране. Именно там я научилась самому ценному – независимости, страсти, работе и любви. Итальянцы являются мастерами всего большого и важного: таланта, красоты, творчества, радости, семьи. Италия, с тобой всегда было мое сердце, но сейчас оно вместе с тобой больше, чем когда-либо. Я по-настоящему сочувствую твоей боли,
– написала в публикации Китти Спенсер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kitty Spencer (@kitty.spencer)

Напомним, по состоянию на 16 марта в Италии от заражения коронавирусом погибли 2 158 человек. Всего – 27 980 больных. Удалось выздороветь 2 749 людям.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle
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