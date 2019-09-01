Кьяра Ферраньи с любимым отгуляла годовщину свадьбы в Портофино: волшебные фото

1 сентября 2018 года популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи в роскошном платье от Dior вышла замуж за рэппера Fedez. Свадьбу влюбленных назвали "итальянской королевской свадьбой". Для празднования первой годовщины супруги поехали в романтическое путешествие в Портофино.

Фото с празднования годовщины свадьбы Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram. Ферраньи и Федерико показали немало трогательных снимков.

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В честь "зеленой свадьба" рэпер организовал романтический ужин с волшебным видом на море. Стол молодоженов был украшен свечами и белыми розами. В день годовщины Fedez подарил Кьяре роскошное драгоценное кольцо.

Кьяра Ферраньи и Fedez празднуют первую годовщину свадьбы / Instagram / @chiaraferragni

"Спасибо тебе за эти три замечательных года вместе, один из которых мы провели в статусе мужа и жены, и за нашего невероятного сына! Спасибо, что всегда заставляешь меня чувствовать себя особенной", – подписала короткое видео Ферраньи.