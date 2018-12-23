Кьяра Ферраньи сходила с 9-месячным сыном в спа: забавные фото

Знаменитая итальянская блогерша Кьяра Ферраньи поехала отдыхать с 9-месячным сыном Лео и мужем, певцом Fedez (Федерико Лючия) в горный массив в Восточных Альпах в Италии – Доломиты, где остановилась в пятизвездочном отеле.

Новые снимки с отдыха супруги опубликовали на своих страницах в Instagram.

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Так, Кьяра и Федерико решили взять малыша Леоне с собой на спа-процедуры. Для выхода Ферраньи с мужем и сыном оделись в халаты и показали трогательные видео Лео в Instagram-Stories.

"Готовые для спа/бассейна", – написала в подписи Кьяра.



Леоне, Кьяра Ферраньи и Федерико Лючия / Instagram / @chiaraferragni



Fedez с сыном / Instagram / @fedez



Кьяра с сыном/ Instagram-Stories / @fedez



Леоне и Федерико Лючия / Instagram-Stories / @chiaraferragni