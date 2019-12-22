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Кьяра Ферраньи умилила сеть подборкой смешных роликов с 1-летним сыном

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Кьяра Ферраньи и сын Лео / Instagram / @chiaraferragni

Итальянский блогер Кьяра Ферраньи в марте 2018 года впервые стала мамой, родив сына Леоне от своего мужа Федерико Лючия (рэпер Fedez). Еще с рождения знаменитые родители начали рассказывать о жизни малыша и со временем маленький Лео сам стал звездой социальных сетей.

Сын Кьяры Ферраньи и Федерико Лючии уже заметно подрос и говорит свои первые слова. В роликах, которые родители публикуют на своих страницах в социальных сетях, показаны забавные моменты из жизни маленького итальянца.

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Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

Кьяра и Fedez часто путешествуют по миру вместе с Леоне, а также ведут обычную семейную жизнь, просматривая вместе мультфильмы и играя с сыном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

Предлагаем посмотреть трогательную и забавную подборку коротких видео с Лео.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FEDEZ (@fedez)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные мамы Звездные дети Кьяра Ферраньи
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