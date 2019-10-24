Кэндис Свайнпол показала роскошную фигуру в купальнике: фото "ангела" Victoria's Secret

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Кэндис Свайнпол приняла участие в горячей рекламной съемке
Кэндис Свайнпол приняла участие в горячей рекламной съемке / Instagram / @angelcandices

Супермодель из Южной Африки Кэндис Свайнпол уже давно покорила мир своей красотой и стройной фигурой. "Ангел" Victoria's Secret охотно участвует в горячих съемках, публикуя результаты в своем блоге. На днях она в очередной раз взбудоражила сеть сексуальными кадрами.

20 октября зажигательная Кэндис Свайнпол отпраздновала 31-ый день рождения. Однако не прошло и недели, как супермодель вернулась к рабочим будням: звезда приняла участие в обольстительной съемке, результаты которой уже успела разместить на своей инстаграм-странице.

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Перед камерой "ангел" Victoria's Secret предстала в трендовых купальниках с так называемым "хищным" принтом: леопардовым и черно-белым, как у зебры. Кэндис Свайнпол выбирала сексуальные позы, демонстрируя свою безупречную фигуру.

Кендіс Сванепул у сексуальному купальнику
Кэндис Свайнпол в сексуальном купальнике / Instagram / @angelcandices

Известно, что в серии соблазнительных снимков Кэндис Свайнпол прорекламировала собственную линию купальников, которые она создала совместно с брендом Tropic of C. По примеру своей коллеги Эмили Ратаковски, модель всегда сама примеряет эти изделия и создает особенно горячую рекламу. Кэндис также учла тренды следующего летнего сезона, поэтому заверила, что каждая красавица будет выглядеть так же непревзойденно в ее купальниках.

Автором сексуальной съемки был фотограф Джером Дюран. Он сделал фотосессию в стиле африканской саванны, что идеально подошло к круизной коллекции Кэндис Свайнпол. По словам модели, пляжные наряды уже поступили в продажу, а ее фото получили бешеную популярность в сети.

Вы готовы? Моя последняя коллекция купальников только поступила в продажу! И я одержима ею!
– с восторгом призналась Кэндис Свайнпол.

Модель Кендіс Сванепул
Модель Кэндис Свайнпол / Instagram / @angelcandices

Гаряча зйомка Кендіс Сванепул
Горячая съемка Кэндис Свайнпол / Instagram / @angelcandices

Кендіс Сванепул в рекламі купальників
Кэндис Свайнпол в рекламе купальников / Instagram / @angelcandices

Кендіс сванепул випустила нову лінію купальників
Кэндис Свайнпол выпустила новую линию купальников / Instagram / @angelcandices

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Мода LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Victoria's Secret Кэндис Свейнпол
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