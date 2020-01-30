Кэндис Сванепул похвасталась стройной фигурой в купальнике: горячее видео

Модели часто любят поражать поклонников эротическими фотосессиями или видео. Роскошная модель, "экс-ангел" Victoria's Secret Кэндис Сванепул устроила горячие танцы на пляже.

Кэндис Сванепул удивила поклонников новым видео. На нем девушка позирует в купальнике на фоне океана. От зажигательных танцев модели нельзя оторвать взгляда. Горячее видео Сванепул опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Модель одета в купальник с принтом, похожим на окрас зебры. Этот наряд хорошо подчеркнул ягодицы звезды, ее грудь и тонкую талию. К образу Кэндис добавила повязку на голову, браслет и большие серьги-кольца.

Откройте для себя силу тебя, меня и нас. Празднуйте единство, которое связывает нас. Ямайка, где сердце ее народа и заразительный ритм открывают магию и душу этой легендарной нации,

– написала под видео Кэндис.

Мы подготовили для вас подборку самых горячих фото Кэндис Сванепул.