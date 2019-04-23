Кэндис Свейнпол похвасталась фигурой в нестандартном купальнике: горячие фото

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

В разгаре весны южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол отправилась на отдых в теплые края. Поэтому 30-летняя "ангел" Victoria's Secret не перестает публиковать горячие фото в сексапильных образах на фоне морских пейзажей.

На днях Кэндис Сванепул поделилась серией сексапильных фотографий на фоне впечатляющих пейзажей Занзибара, на которых предстала в крошечном красном бикини. А накануне, 22 апреля, когда весь мир праздновал Международный день Земли, похвасталась фигурой в зеленом купальнике.

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На одной из фотографий стройная Кэндис Сванепул позировала, плавая в воде. "День Земли", – прокомментировала фото модель, таким образом показывая свое восхищение всем, что есть на нашей планете. На снимке можно заметить упругие мышцы спины 30-летнего "ангела".

Кендіс Сванепул
Кэндис Свайнепол / Instagram / @angelcandices

На втором кадре знаменитость позировала сидя на деревянной скамейке в купальнике изумрудно-зеленого цвета, прикрывая лицо широкополой соломенной шляпой.

Кендіс Сванепул
Кэндис Свайнепол / Instagram / @angelcandices

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Victoria's Secret
Источник: LifeStyle 24
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