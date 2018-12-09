Кэндис Свейнпол поразила сексуальными снимками с отдыха в Майами: соблазнительные фото

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Instagram/ @angelcandices

30-летняя супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол поделилась сексуальными снимками со своего зимнего отдыха в Майами. Она продемонстрировала стройную фигуру и показала, в какой компании она отдыхает.

Молодая мама и супермодель решила сбежать от холодов и в компании друзей улетела на отдых в Атлантический океан.

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"Ангел" Victoria's Secret опубликовала снимок из Майами на своей странице в Instagram. На снимке она соблазнительно позирует перед камерой в красном купальнике возле высоких пальм. Модель задумано подняла голову вверх, а одну ногу выставила вперед. Она забрала волосы на одну сторону, а на руках задержала леопардовую накидку.

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол на отдыхе в Майами / Instagram / @angelcandices

Супермодель отдыхает в компании четырех друзей. Совместный снимок, который Кэндис также опубликовала в Instagram, они сделали сидя на берегу моря.

Кендіс Сванепул
"Ангел" Victoria's Secret на отдыхе с друзьями / Instagram / @angelcandices

Папарацци тоже вдоволь пофотографировали южноафриканскую супермодель. Снимки, на которых Кэндис Свейнпол выходит из моря или лежит на пляже, появились на ее на фан-страницах.

Кендіс Сванепул
Кэндис Свейнпол в Маями / Instagram / @victoriassecretangelsbrasil

Кендіс Сванепул
Модель отдыхает в компании друзей / Instagram / @team.candice

Теги: LifeStyle Мода Эротика Victoria's Secret
Источник: 24 канал
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