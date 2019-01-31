Кэндис Свейнпол стала звездой турецкого Vogue: соблазнительные фото

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Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол / Vogue Turkey

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двоих детей, украсила обложку февральского номера турецкого глянцевого журнала Vogue.

Супермодель, которая также является звездной мамой 2-летнего Анака и 7-месячного Ариэль, похвасталась идеальной стройной фигурой на страницах глянца.

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В новой фотосессии звезда снялась в спортивно-гламурном образе. Поэтому Кэндис позировала в обольстительных обтягивающих боди, держа в руках гантели. Больше всего поразил поклонников снимок, на котором Свейнпол занимается на велотренажере на высоких каблуках.

На своей странице в Instagram пока она опубликовала лишь одно черно-белое портретное фото, которое дополнила цитатой английской писательницы Джейн Остин.

"Я была спокойной, но не слепой", – говорится в подписи к фотографии.

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey


Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey
 

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey

Кендіс Сванепул для Vogue Turkey
Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Victoria's Secret
Источник: Lifestyle
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