Кэндис Свейнпол стала звездой турецкого Vogue: соблазнительные фото

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая является матерью двоих детей, украсила обложку февральского номера турецкого глянцевого журнала Vogue.

Супермодель, которая также является звездной мамой 2-летнего Анака и 7-месячного Ариэль, похвасталась идеальной стройной фигурой на страницах глянца.

Читайте также: 12 лет вместе: "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол разошлась с отцом двух своих детей

В новой фотосессии звезда снялась в спортивно-гламурном образе. Поэтому Кэндис позировала в обольстительных обтягивающих боди, держа в руках гантели. Больше всего поразил поклонников снимок, на котором Свейнпол занимается на велотренажере на высоких каблуках.

На своей странице в Instagram пока она опубликовала лишь одно черно-белое портретное фото, которое дополнила цитатой английской писательницы Джейн Остин.

"Я была спокойной, но не слепой", – говорится в подписи к фотографии.



Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey



Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey





Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey



Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey



Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey



Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey



Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey



Кэндис Свейнпол для Vogue Turkey