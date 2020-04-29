Борис Джонсон в шестой раз стал отцом: что известно о Керри Симондс – молодой невесте политика

В свои 32 активистка Керри Симондс стала не только матерью первенца с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, но и смогла переехать с ним на знаменитый Даунинг-стрит в роли девушки, а не жены, а также добиться немалых карьерных успехов . Кто эта женщина – читайте в нашем материале.

Керри Симондс родилась в Лондоне в семье основателя газеты The Independent Мэттью Симондса и Джозефин МакКафе. Девушка училась в престижной лондонской школе Godolphin and Latymer School, а затем – в Уорикском университете, где изучала историю искусств. Долгое время Керри увлекалась театром и кино, и даже хотела стать актрисой, но ее жизнь стремительно перевернулась, когда она пошла на работу в Консервативную партию в Великобритании, сообщает 24 канал.

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Там Керри Симондс занимала высокую должность в пресс-офисе партии, к которой принадлежит сам Борис Джонсон. Она была директором по связям с общественностью. Ее захватил мир политики и она быстро овладела всеми навыками, которые нужны в этой сфере. За ее профессионализм журнал PR Week назвал ее "вторым (по силе воздействия) специалистом по связям с общественностью в Великобритании". Кроме политической деятельности, Керри является известной британской эко-активисткой и зоозащитницей, а также частой гостьей светских событий.

Керри Симондс имеет прекрасное чувство стиля: фото образов / Getty Images

В 2018 году девушка ушла из штаб-квартиры Консервативной партии в компанию Bloomberg. В СМИ говорили, что тут на неожиданное решение повлиял ее роман с Борисом Джонсоном, о котором начали сплетничать в политических кругах. Тогда политик еще находился в браке со своей второй женой – адвокатом Мариной Виллер, от которой имел четырех детей. У них до сих пор продолжается бракоразводный процесс. Перед этим он был женат с Аллегро Мостин-Оуэн. В 2009 году у политика также родилась внебрачная дочь.



Борис Джонсон и Керри Симондс / Getty Images

Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, Керри Симондс и Борис Джонсон сломали все стереотипы относительно брака и отношений – девушка получила предложение женитьбы от политика, переехала с ним на Даунинг-стрит, что ранее не удавалось ни одной женщине, которая не была в статусе жены премьер-министра, и ожидала появления ребенка. И хотя последние недели были особенно напряженными для Джонсона и Симондс из-за болезни политика (коронавирус), впрочем мужчина уже вернулся из больницы, приступил к работе и принимает поздравления с появлением его шестого ребенка от любимой.

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Борис Джонсон и Керри Симондс / Getty Images