Всегда положительная и жизнерадостная певица Кэти Перри едва не совершила самоубийство. Три года назад звезда впала в депрессию, причиной которой стало расставание с бойфрендом Орландо Блумом и отсутствие новой волны популярности.

Будущая мама первенца решилась рассекретить непростой этап своей жизни в интервью радиостанции SiriusXM CBC. Как информирует The Sun, суицидальные мысли у Кэти Перри были три года назад, когда в 2017 году она порвала с актером Орландо Блумом и выпустила музыкальный альбом Witness, который не сказался бешеной популярностью на ее и без того успешной карьере и был неоднозначно воспринят фанами.

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Певица утверждает, что тогда она чувствовала себя разбитой, а тот период жизни сказался крахом как в карьере, так и в личном. Сейчас Кэти Перри осознает, что она слишком драматизировала ситуацию.

"Моя карьера развивалась по восходящей – все выше, выше и выше. А потом вдруг произошло падение, не такое уж и большое, как я понимаю сейчас... Я столько вложила в это все, что части меня просто не стало... Я бы утонула в своей печали и, наверное, просто выбросилась бы", – призналась звезда.

Она рассказала, что ее спасла вера, надежда и благодарность. Артистка была уверена в своем пути и цели и вскоре ее личная жизнь наладилась, а вместе с тем и карьера вновь пошла вверх. Сейчас она понимает, что пережитое положительно сказалось на ней, ведь она стала по-другому смотреть на жизнь.

Для меня было важно почувствовать себя разбитой – это помогло мне по-другому собрать себя снова, помогло "заземлиться", а не просто прожигать жизнь как поп-звезда,

– пояснила Кэти Перри.

Ранее Кэти Перри откровенно признавалась, что побороть сильную депрессию ей помогла любовь. Ее жених Орландо Блум тоже постоянно находится в поисках баланса и гармонии, а сама звезда называет его похожим на мудреца.