Кэти Перри опубликовала курьезное видео с УЗИ: дочь показывает средний палец

Известная певица готовится стать мамой первенца. Если раньше Кэти Перри демонстрировала только изменения своего тела, то на этот раз решилась представить будущую дочь. На видео с УЗИ младенец показал средний палец, а беременная звезда не смогла оставить его без внимания публики.

Кэти Перри во время беременности соблюдает режим изоляции и остается дома. Однако даже на карантине ей удается снимать видео, для которых она выбирает каждый раз более неординарный образ. Очередное видео в инстаграме подорвало сеть, однако на нем появилась не певица, а ее будущая дочь. На УЗИ девочка показала средний палец матери.

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В то время, как звездные коллеги публично поздравляли своих родных с Днем матери, Кэти Перри решила не вдаваться в трогательные признания, а посвятила поздравительное сообщение своей дочери, которая вскоре появится на свет и осчастливит своих родителей. Однако исполнительница уже сейчас может спрогнозировать, что с крохоткой им с Орландо Блумом придется несладко.

Девочка на одном из УЗИ показала маме средний палец. Кэти Перри не смогла обойти вниманием такое движение младенца и остроумно пошутила о жесте, который можно четко разглядеть в опубликованном видео.

Когда твоя еще не родившийся дочь показывает тебе средний палец с утробы, ты понимаешь, что тебя ждет,

– подписала беременная певица.

Напомним, что у 35-летней Кэти Перри и 43-летнего актера Орландо Блума уже летом родится девочка. В СМИ предсказывают, что Кэти Перри назовет малышку в честь своей покойной бабушки Энн Перл Хадсон, которую она недавно потеряла. Молодожены, которые отложили свадьбу из-за пандемии коронавируса, не скрывали, что с нетерпением ждут рождения общего ребенка и уверяют, что полностью готовы к родительству.