Кэти Перри на последних месяцах беременности снялась в нежном видеоклипе

Американская певица Кэти Перри впервые станет мамой уже летом, а сейчас звезда продолжает заниматься музыкой, пока у нее есть на это время. На последнем триместре беременности она презентовала новый видеоклип Daisies, где предстала в нежном образе среди природы.

В новом видеоклипе беременная Кэти Перри поет посреди цветущей природы, которая превосходно гармонирует с ее несколько пикантным образом – в легком белом платье и накидке, которая подчеркнула ее особое состояние. Режиссером клипа стала Лиза Волошина, которая сделала для артистки еще несколько нежных кадров со съемочного дня, сообщает 24 канал.

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Известно, что песня Daisies войдет в ее новый будущий альбом, релиз которого запланирован на 14 августа 2020 года. Это будет уже пятый альбом на счету певицы.

Кэти Перри – Daisies: смотреть видео онлайн

Напомним, что творчество Кэти Перри играет особую роль в ее жизни, ведь именно в клипе на песню Never Worn White звезда объявила, что ждет первенца от возлюбленного Орландо Блума. В начале апреля также стало известно, что пара ожидает появление девочки. Именно поэтому долгожданную свадьбу пара вынуждена была отложить на неопределенное время. Сейчас они находятся в самоизоляции, но инсайдеры СМИ неоднократно говорили, что постоянное пребывание вместе для них стало критическим, из-за чего они часто конфликтуют.