Планы американского рэпера баллотироваться в президенты США неоднозначно расценили в мире. Звездные коллеги Канье Уэста один за другим реагируют на его намерения. Свою позицию высказала и успешная певица Кэти Перри, которая убеждена, что артист должен заниматься своим делом и не лезть в политику.

Беременная американская певица Кэти Перри дала интервью для программы Hits Radio Breakfast. Как информирует издание Metro, во время общения со звездой журналисты не обошли вниманием и громкое заявление Канье Уэста, которое всколыхнуло как индустрию шоу-бизнеса, так и политику.

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Одна из самых успешных артисток мира не стала скрывать, что на президентских выборах в США 2020 года рэпера поддерживать не будет. Она убеждена, что к власти должен прийти человек, у которого есть политический опыт. Кэти Перри не подбирала слова и намекнула, что правление Канье Уэста может закончиться "безумием" в стране.

Я думаю, вы и сами знаете, что должность президента лучше всего подходит для людей с опытом и профессионалов в своей области. В противном случае это может превратиться в безумие,

– прокомментировала Кэти Перри.

В то же время певица призналась, что восхищается Канье Уэстом как артистом. Она уверяет, что он разрушительный художник и творец. Именно стремление создавать совершенно новое и неповторимое привлекает Кэти Перри в репере больше всего.

Что известно о намерениях Канье Уэста баллотироваться в президенты США?

О политических амбициях рэпер объявил 4 июля, опубликовав сообщение в твиттере. Он заявил, что хочет реализовать надежды Америки с верой в Бога. Канье Уэст будет баллотироваться на пост президента, как независимый кандидат.

Артист стремится назвать партию Birthday Party, что означает "Партия дня рождения", а для управления государством собирается использовать модель Ваканды – государства из вселенной Marvel. Именно после обнародования своих планов Канье Уэстом глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отказался поддерживать рэпера и признался: "Кажется, наши мнения расходятся больше, чем я предполагал".