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Кэти Перри спела колыбельную в костюме слона и с собачкой на руках: видео

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Кэти Перри
Кэти Перри / Instagram / @katyperry

Известная американская певица Кэти Перри не боится выглядеть забавно и смело экспериментирует с образами. На днях она спела нежную колыбельную в костюме слона , держа на руках собачку.

Кэти Перри с радостью делится с поклонниками карантинными буднями, которые проводит вместе с женихом Орландо Блумом. Во время карантина будущая мамочка публиковала фотографии в изысканных платьях, которые подчеркивали ее положение, а теперь она прибегает к оригинальным и забавным образам. На днях на ее странице в инстаграме появились снимки с очередных съемок.

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Певица вместе со своим домашним любимцем Наггетсом приняла участие в благотворительном проекте Family Singalong: Volume II, в рамках которого известные люди исполняют песни из любимых диснеевских мультфильмов. Такая инициатива была введена, чтобы собрать средства для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Кэти Перри исполнила колыбельную Baby Mine, которая звучала в мультике "Дамбо" 1941 года. Она позировала перед камерой в костюме Миссис Джамбо, а своего щенка одела в костюм самого Дамбо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Такое видео изрядно растрогало зрителей, которые выразили свой восторг в комментариях. Они отмечают, что колыбельную Кэти спела с особой нежностью, ведь скоро станет мамой.

Кэти Перри спела колыбельную в костюме слона: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Кети Перри LifeStyle Стиль и мода
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